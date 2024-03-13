İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0957
  • EURO
    35,1603
  • ALTIN
    2232.79
  • BIST100
    8966.86
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ile Küba anlaştı! Ekonomiye büyük katkı sağlayacak
Ekonomi

Türkiye ile Küba anlaştı! Ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Türkiye ile Küba arasında 'Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması' imzalandı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Türkiye ile Küba anlaştı! Ekonomiye büyük katkı sağlayacak
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti arasında ilk tur müzakereleri 4-8 Şubat 2002, ikinci tur müzakereleri 6-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan 'Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması' 13 Mart 2024 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek, Küba adına Başbakan Yardımcısı Sayın Ricardo Cabrisas Ruiz tarafından imzalanan anlaşma, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.