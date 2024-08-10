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Ekonomi

Türkiye ile Kuveyt arasında yeni dönem! Karar resmen onaylandı

Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı. Bu kapsamda Türkiye ile Kuveyt kara para aklama, öncül suçlar ve terörizmin finansmanına karşı birçok konuda birlikte çalışma yürütecek. Söz konusu muhtıra Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
Türkiye ile Kuveyt arasında yeni dönem! Karar resmen onaylandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında imzalanan "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

TÜRKİYE İLE KUVEYT'TEN İŞBİRLİĞİ

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mayıs 2024'te Ankara'da, 5 Haziran 2024'te de Paris'te imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulması uygun görüldü.

Mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizleri kolaylaştıracak.

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