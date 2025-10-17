İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9544
  • EURO
    49,1576
  • ALTIN
    5876.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Türkiye ile Libya arasında yeni dönem

Türkiye ve Libya arasında müteahhitlik alacakları ve yeni dönem projeleri konusunda iki anlaşma imzalandı.

HABER MERKEZİ17 Ekim 2025 Cuma 09:26 - Güncelleme:
Türkiye ile Libya arasında yeni dönem
ABONE OL

Türkiye ve Libya arasında müteahhitlik alacakları ve yeni dönem projeleri konusunda iki anlaşma imzalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu marjında 16 Ekim 2025 tarihinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat, Libya Devleti Millî Birlik Hükûmeti Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem El-Şahubi ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El-Huveyc ile bir araya gelmiştir.

Görüşmede, 2024 yılında Libya ile 3,7 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret ve müteahhitlerimizin Libya'daki iş hacmini artırma yönünde Bakanlar karşılıklı olarak kararlılıklarını vurgulamışlardır. Hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji, madencilik, gümrükler, bankacılık, sağlık gibi sektörler muhtemel işbirliği alanları olarak değerlendirilmiştir.

"Türkiye-Libya Yatırım ve İş Forumu"nun düzenlenmesi ve Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 22. Dönem Toplantısı'nın 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde Trablus'ta gerçekleştirilmesi kararları Toplantının en önemli sonuçlarından olmuştur.

Görüşme vesilesiyle Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve Libya Millî Birlik Hükûmeti Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem El-Şahubi tarafından "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon" ve "Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantı Tutanağı da" imzalanmıştır. Her iki metin de müteakip çalışmalar açısından bir yol haritası oluşturmaktadır. Müteahhitlik alanında imzalanan Mutabakat Zaptı geçtiğimiz Eylül ayında Ankara'da yapılan heyetlerarası görüşmenin devamı niteliğinde olması sebebiyle müteahhitlerimizin Libya'daki alacaklarının takibi açısından önem taşımaktadır.

Mutabakat Zaptı aynı zamanda gelecek dönemde müteahhitlerimizin Libya'nın kalkınması için yeni projeler üstlenerek katkı sağlamaları açısından da bir yeni dönemin başlangıcını işaret etmektedir. Müteahhitlik sektörünün önemi dikkate alınarak Ticaret Bakanlığı Libya ile ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.