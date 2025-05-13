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Ekonomi

Mısır'la imzalar atıldı! Türkiye adına bir ilk gerçekleşti

Enerji Bakanı Bayraktar, Mısır'ın EGAS şirketiyle imzalanan sözleşme ile BOTAŞ'a ait Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin ilk kez yurt dışında görev yapacağını bildirdi

AA13 Mayıs 2025 Salı 14:19 - Güncelleme:
Mısır'la imzalar atıldı! Türkiye adına bir ilk gerçekleşti
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Enerji Bakanı Bayraktar, Mısır'ın EGAS şirketiyle imzalanan sözleşme ile BOTAŞ'a ait Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin ilk kez yurt dışında görev yapacağını bildirdi

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı:

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Karim Badawi ve heyeti ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantı sonrası Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yılında enerji alanındaki iş birliğimizi güçlendirecek iki önemli anlaşmaya imza attık.

Sayın Badawi ile hidrokarbonlar ve madencilik alanlarındaki iş birliğimizi kurumsal bir zemine taşıyan Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yürütecek, teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını artıracağız.

Bugün ayrıca ülkemiz adına bir ilki daha gerçekleştirdik.

Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacak. Böylece hem ülkemizin hem de Mısır'ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak.

Bu adımların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyor, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

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