Türkiye ile Mısır arasındaki kültür ve turizm işbirliği güçleniyor

Yazgı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi ile Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde görüştü.

Müzedeki eserler hakkında Fethi'ye bilgi veren Yazgı, daha sonra, Türkiye ile Mısır arasındaki kültürel ilişkilere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında turizm işbirliğini güçlendirecek "Turizm Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında Mısır'a 152 tarihi eserin iadesinin yapıldığını belirten Yazgı, "Bu eserlerin Türkiye'de yabancı bir şahısta bulunduğunu duyduktan sonra, hem idari hem de adli çalışmalar başlattık. Bakanlığımız bu işi sahiplendi." dedi.

Gökhan Yazgı, Türkiye'nin Anadolu'dan kaçırılan eserlerin peşini bırakmadığına işaret ederek, "Bu anlamda birçok ülkede örnek bir çalışma sistematiği getirdik. Tüm dünyadaki müzelerde, müzayelerde ülkemize ait eserlerin peşini bırakmıyoruz. 2018 yılından beri 8 bin 966 eserimizi ülkemize getirme imkanını sağladık. Bu büyük bir rakam." diye konuştu.

Mısır'a iade edilen eserlerin önemini vurgulayan Yazgı, iade edilenler arasında, insanları kötülükten koruduğuna inanılan objelerin de bulunduğunu söyledi.



Yazgı, bu tür diplomatik faaliyetlerin ülkeler arası iyi niyeti göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.



Şu anda Mısır'dan Türkiye'ye iade edilmesi gereken tarihi eser bulunmadığını belirten Yazgı, "Mısır'da Anadolu'ya ait eser bulunursa hızlı şekilde iade edileceğinin sözünü aldık." dedi.

Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Fethi'nin, Türkiye'nin kültür ve turizm alanında geldiği noktaya ilişkin iyi düşüncelerini ilettiğini aktaran Yazgı, "Bundan sonra da turizm alanındaki işbirliğinin daha iyi seviyeye gelmesi noktasında özel çaba sarf etmek istediğini ifade etti. Hem dostluk ilişkileri hem de turizm alanındaki işbirliği anlamında çok daha farklı bir Türkiye-Mısır ilişki sürecini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.