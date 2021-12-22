Türkiye ile Mozambik ve Togo arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:13

Türkiye ile Mozambik arasında, 24 Ocak 2017'de Maputo'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.

Bu anlaşmayla iki ülke arasında ticareti geliştirme, karşılıklı yatırım, tarım, hayvancılık ve balıkçılık başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Togo arasında 19 Ekim 2021'de Lome'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" onaylandı. Protokole göre, Türkiye ile Togo arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takası yapılacak. Türkiye, Togo'ya Ankara'da 3 bin 339 metrekare arsayı bedelsiz devredecek. Togo da Türkiye'ye başkent Lome'de 6 bin 2 metrekare arsayı bedelsiz devredecek.

Ayrıca, 18 Kasım 2020'de İstanbul'da imzalanan "Türkiye ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Bina Tahsisine İlişkin Uygulama Protokolü" onaylandı. Buna göre Dışişleri Bakanlığı, Arif Paşa Konağı ve müştemilatını, Türk Konseyi Sekretaryasının kullanımına bedelsiz tahsis edecek.