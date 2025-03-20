Türkiye, Japonya ile diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı olan 2024'ü çeşitli etkinlikler ve ziyaretlerin yanı sıra 717,6 milyon dolarlık ihracat rekoruyla kapatırken 2025'te bu ilişkilerin ortak çabalarla güçlenmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye, "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamındaki Japonya ile diplomatik ilişkilerinin ilk yüzyılını ticaret, yatırım ve turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliklerini geliştirerek tamamladı.

Son dönemde iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin ve ekonomik işbirliği toplantılarının yanı sıra geçen yıl Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyaretin ardından geçen ay TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Japonya'yı ziyaret etti.

Üst düzey karşılıklı görüşmelerin ivmelendiği bu dönemde, ticari diplomasi de hız kazandı. Bu çerçevede geçen yıl Tokyo'da 27. Dönem Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu temasların Japonya'ya gerçekleştirilen ihracat rakamlarına da yansıdığı görüldü.

Kovid-19 salgının yaşandığı 2020'de Türkiye'nin Japonya'ya ihracatı 441,2 milyon dolar olurken bu tutar 2022'de 664,4 milyon dolara çıktı.

Japonya'ya ihracat, geçen yıl ise 2020'ye kıyasla yüzde 62,6 artarak 717,6 milyon dolara yükseldi. Böylece, Türkiye'nin Japonya'ya ihracatında rekor seviyeye ulaşıldı.

İthalat ise geçen yıl bir miktar gerileyerek 4,7 milyar dolara düştü. Böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi 100. yılda yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu.

- JAPON TURİST SAYISI KOVİD-19 ÖNCESİNİ GEÇTİ

İki ülke arasında çeşitli turizm alanlarında işbirliklerinin artırılmasına odaklanılırken Japon turist sayısının Kovid-19 salgını öncesi seviyeyi geçtiği görüldü.

Bu kapsamda, Türkiye'ye gelen Japon turist sayısı 2018'de 81 bin 931 ve 2019'da 103 bin 320 iken salgının yoğun yaşandığı 2020'de 19 bin 122'ye ve 2021'de 7 bin 153'e geriledi.

Salgının etkisinin azalmasıyla 2022'de 30 bin 610, 2023'te ise 78 bin 782 Japon turist ülkeyi ziyaret etti. Bu sayı geçen yıl 134 bin 697'ye çıktı. Böylece son 10 yılın en yüksek turist sayısına da ulaşıldı.

- "ORTAK PROJELER İÇİN ORTAK İLGİ VE TALEP VAR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık, AA muhabirine, Uzak Ülkeler Stratejisi ile Japonya'nın tedarik zincirlerinde ve ithalatında Türkiye'nin payının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türk ve Japon firmaların işbirliklerinin artırılmasının ticaretin dengelenmesine katkısının yüksek olacağını vurgulayan Çalık, Japonya'daki Türk markası algısının, ürünlere olan kalite yaklaşımının güçlendirilmesinin de başarılı örneklerin artmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Çalık, ülkeler arası ticarette "yeniden ihracat" boyutu eklendiğinde Japonya ile ticaretin fazla dengesiz olmadığını dile getirdi.

Halihazırda müteahhitlik ve altyapı, sağlık, otomotiv, gıda, çelik, tünel ve yol gibi sektörlerde iki ülkenin ortak projeleri olduğuna işaret eden Çalık, "Hem ülkemizde hem de üçüncü ülkelerde ortak projeler gerçekleştirilmesi için Türk ve Japon taraflarca ortak ilgi ve talep bulunuyor. Japon firmalarının da bu konuya ilgisi yüksek. Japon kamu temsilcileri Türk muhataplarıyla sıklıkla Avrupa, Ukrayna, Orta Doğu ve Orta Asya, Afrika gibi coğrafyalarda ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve işbirliğini kuvvetlendirmek istedikleri yönünde ilgilerini paylaşıyorlar." diye konuştu.

Çalık, Türkiye'nin en çok Avrupa'ya ihracat yaptığına dikkati çekerek, "Gümrük Birliği ile Avrupa bağlarını güçlendiren ülkemizin, Japon firmaları için bir lojistik, üretim ve hizmet merkezi olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Geçen yıl işbirliklerin gelişmesi amacıyla çeşitli forum ve anlaşmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Çalık, teknoloji, altyapı-inşaat, enerji ve enerji depolama sistemleri, kritik mineraller gibi çeşitli alanlarda işbirliği fırsatları bulunduğunu anlattı.

- "TÜRKİYE'DE 250'DEN FAZLA JAPON FİRMASININ YATIRIMI VAR"

Çalık, Japon firmalarının Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de 250'den fazla Japon firmasının yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Türkiye'de daha fazla Japon yatırımı yapılması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye ve Japonya arasında müzakere süreci devam eden Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EOA), iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde sonuçlanması karşılıklı yatırım kararlarına önemli katkı sağlayacak. Önümüzdeki dönemin yeni yatırım kararları için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Japon yatırımlarının, Türkiye'yi stratejik ve katma değeri yüksek, yoğun teknoloji ve AR-GE odaklı alanlarda değerlendirebilmesi önemlidir. Türkiye'nin bu alanlarda yüksek potansiyel sahibi olduğunu Japon muhataplarımıza sıklıkla anlatıyoruz. Son dönemde belli başlı Japon firmalarının Türkiye'de almış oldukları yatırım kararları, AR-GE merkezi kurulması, teknoloji odaklı bakış açısı iyi bir göstergedir. Bu kararların artması için söz konusu yatırımların da başarılı sonuçlara dönüşmesi gerekiyor."

- TÜRKİYE-JAPONYA İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI EKİMDE DÜZENLENECEK

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 2024'te 100'üncü yılı olduğunu ve bu kapsamda iş hayatından kültürel ve sosyal çalışmalara kadar birçok faaliyet gerçekleştirildiğini belirten Çalık, "Dostane ilişkilerimizi pekiştirdiğimiz bir yılı tamamladık. Bu yıl, Japon tarafının da büyük katkı sağladığı ortak çabalarla kazanılan ivmenin sürdürülmesini ve Türkiye-Japonya ikili ilişkilerinin güçlenmeye devam etmesini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Çalık, 2025'te çeşitli toplantılar düzenleneceğini, ekimde 28. Dönem Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini, Türkiye-Japonya Enerji Forumu'nun da Türkiye'de yapılmasının planlandığını ifade etti.

- "BİRÇOK TURİZM KOLUNDA POTANSİYEL YÜKSEK"

Karşılıklı turist sayılarında gelecek dönemde artış yaşanabileceğine dikkati çeken Çalık, bu yönde ülkedeki turizmcilerin gerekli hazırlıkları yapması tavsiyesinde bulundu.

Japonya'da Türkiye'ye yönelik tanıtım faaliyetlerinin turizm için önemli olacağını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Turizmde son dönemde gerçekleşen en önemli gelişme, şubatta All Nippon Airways'in (ANA) Tokyo-İstanbul doğrudan uçuşlarının başlamasıdır. THY ile birlikte ANA uçuşlarının da hizmete girmesi ülkemize daha fazla Japon turist ve iş adamının gelmesine katkı sağlayacak. Bu nedenle iki ülke arasında kültürel, gastroturizm, tarih gibi birçok turizm kolunda potansiyel yüksektir. Diğer taraftan, iş insanlarının da ülkemizi daha çok ziyaret edeceğini öngörüyoruz. Artan bağlantı neticesinde daha fazla Türk ve Japon iş insanının, fırsatları yerinde keşfedebilmesi olanağı yakalayacağını düşünüyoruz."

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