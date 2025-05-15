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Ekonomi

Türkiye ile Özbekistan arasında 8. Dönem KEK Protokolü imzalandı

Türkiye ve Özbekistan arasında 8. Dönem Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 6 anlaşma imzalandı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Türkiye ile Özbekistan arasında 8. Dönem KEK Protokolü imzalandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov, Taşkent'teki bir otelde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Kuçkarov'un başkanlığında Türkiye-Özbekistan KEK 8. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

KEK Protokolü'nü imzalayan Yılmaz ve Kuçkarov'un huzurunda, şu anlaşmalar imza altına alındı:

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu ile Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Kamu Alımları Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- ⁠Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu ile Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Kamu Alımları Alanında İşbirliğine İlişkin Program

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesine ilişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Rekabetin Geliştirilmesi ve Tüketicinin Korunması Komitesi arasında Tüketicinin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

Toplantıda, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da hazır bulundu.

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