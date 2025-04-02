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Ekonomi

Türkiye ile Özbekistan'dan 'hazırız' sinyali! Türk teknolojisini tercih edebilirler

Türkiye ile Özbekistan, Türkiye'nin bankalar arası anında para transferini 7/24 yapılmasını sağlayan FAST anında ödeme sistemi için masaya oturdu. Türkiye ile Özbekistan yetkilileri anında ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve bankacılık sisteminin istikrarını tehdit eden siber tehditlerle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Star Gazetesi 2 Nisan 2025 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Türkiye ile Özbekistan'dan 'hazırız' sinyali! Türk teknolojisini tercih edebilirler
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Kardeş ülke Azerbaycan'ın haber ajansı Trend News Agency'de yer alan habere göre, Özbekistan ile Türkiye'nin FAST anında ödeme sistemi hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN MASAYA OTURDU

Türkiye ile Özbekistan arasındaki görüşmenin dün Ankara'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Özbekistan Merkez Bankası temsilcileri arasında yapıldığı aktarıldı. Görüşmede FAST anında ödeme sisteminin konuşulduğu aktarıldı.

TCMB yetkililerinin ödeme sistemlerinde dolandırıcılığı önlemek, siber güvenlik olaylarını azaltmak ve riskleri yönetmek için uygulanan önlemler hakkında Özbek yetkililere bilgi verdiği ifade edildi. Ayrıca TCMB yetkililerinin Türkiye'de faaliyet gösteren ödeme sistemlerinin mimarisi hakkında de açıklama yaptığı belirtildi.

Öte yandan Özbekistan Merkez Bankası temsilcilerinin bankacılık ve ödeme sistemlerinde siber güvenliğin sağlanması için uygulamaya konulan prosedürleri, dolandırıcılık amaçlı işlemlerin önlenmesine yönelik çalışmaları ve elde edilen sonuçları paylaştığı ifade edildi.

"HAZIRIZ" MESAJI VERDİLER

Her iki tarafında işbirliğine hazır olduğuna dikkat çekilen haberin devamında ise, "Etkinliğin ardından taraflar, anında ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve bankacılık sisteminin istikrarını tehdit eden siber tehditlerle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Son olarak FAST anında ödeme sisteminin, bankalar arası anında para transferinin 7/24 yapılmasını sağlayan Türkiye'nin gerçek zamanlı ödeme sistemi olduğu hatırlatıldı.

Star Gazetesi

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