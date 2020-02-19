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Ekonomi

Türkiye ile Pakistan arasında STA görüşmeleri nisanda başlayacak

Pakistan Ticaret, Tekstil, Sanayi ve Üretim Bakanı Abdul Razak Davud, Türkiye ile Pakistan arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin nisan ayında Ankara'da başlamasının planlandığını bildirdi.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba09:37 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:37

Davud, The News gazetesine verdiği mülakatta, Pakistan'ın STA görüşmeleri hazırlıklarını gelecek ay tamamlayacağını belirterek, Türk yatırımcıların Pakistan'a gelmesi için her türlü girişimde bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Yatırımcıların Pakistan'a gelmesi, Türkiye'den ithalat yapması ve Çin ile yapılan STA'dan faydalanarak Pakistan pazarına girmeleri yönünde ikna edilmeleri için Türk yetkililerle görüştüğünü aktaran Davud, "Pakistan'la Türkiye arasındaki STA görüşmelerine nisan ayında Ankara'da başlamayı planlıyoruz. Bu süreçte Çin'le yaptığımız STA'dan faydalanmak isteyen Türk yatırımcılar, Pakistan'da ihracata yönelik yatırımlar yaptığı takdirde 10 yıl boyunca yüzde 75'e kadar gümrük vergisinden muaf olabilecek." diye konuştu.

Geçen hafta gerçekleşen 2 günlük Pakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kalabalık bir iş insanı heyetinin eşlik ettiğini hatırlatan Davud, "Türk tarafı tekstil ve deri sektörü dışında özellikle Pakistan'da bilişim teknolojileri, ortaklıklar, müteahhitlik, tarım, süt ve süt ürünleri ile hizmet sektörüne yatırım yapmak üzere ilgili olduklarını gösterdi. Ancak Pakistan, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim alanında da yardımını istiyor." dedi.

Türk yatırımcıların Pakistan'da tekstil yatırımı yapması ya da Pakistanlı şirketlerle ortaklık kurmasını arzu ettiğini belirten Davud, bir grup bürokrat ve iş insanından oluşan heyetin tekstil alanında Türkiye'de temaslarda bulunacağını bildirdi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi 800 milyon dolar civarında seyrederken, Türkiye, bu rakamın gelecek 5 yılda 5 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyor.

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