Türkiye ile Polonya hedefe kilitlendi! Ticaret hacminde dev artış planı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Polonya Yuvarlak Masa Toplantısı, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, DEİK Başkanı Nail Olpak, kurum temsilcileri ve Türk iş insanlarının katılımıyla dün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Marcin Bosacki, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ekonomik reformlar sayesinde Polonya'nın Türk yatırımcılara uzun vadeli, istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi bir ortam sunduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nin en büyük ve en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak yatırımcıların Polonya'da nitelikli iş gücünden, iyi gelişmiş sanayi ve lojistik altyapısından, AB pazarlarıyla tam entegrasyondan ve güçlü bir üretim ve hizmetler tabanından faydalanabileceğini aktaran Bosacki, "Ekonomik mega trendlere güçlü bir odaklanma ile Polonya, dijital teknolojiler, yapay zeka ve uzay endüstrisi dahil olmak üzere yenilikçi sektörler için destekleyici bir ekosistem sunmaktadır." diye konuştu.

Bosacki, Türkiye'nin ekonomik merkezi olan İstanbul'u ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Bu yıl mayıs ayında İstanbul'da 5. Polonya-Türkiye Yatırım İş Forumu'nu düzenleme niyetimizi teyit etmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bunun, Polonya ve Türkiye'den yatırımcıları bir araya getiren önemli bir toplantı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Polonyalı şirketler arasında Türk pazarına açılma yönünde artan bir ilgi gözlemlediklerini belirten Bosacki, "Ekonomik işbirliği, iş dünyasının güçlü katılımını gerektirir. İstanbul'da çok dinamik ve başarılı iş çevreleri görüyoruz." dedi.

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET VERİLERİ İŞBİRLİĞİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Marcin Bosacki, ziyareti, Polonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli bir dönemde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, ticaret verilerinin Polonyalı ve Türk iş dünyası arasındaki işbirliğinin gücünü açıkça göstermekte olduğunu söyledi.

Ticaretteki eğilimlerin özellikle yatırım vurgusuyla ekonomik işbirliğinin daha da genişletilmesi için güçlü bir temel sunduğuna işaret eden Bosacki, şöyle devam etti:

"2020 ile 2024 yılları arasında Polonya'nın Türkiye'ye ihracatı 2,2 milyar avrodan yaklaşık 4,9 milyar avroya yükselirken Türkiye'den Polonya'ya ithalat 3,9 milyar avrodan yaklaşık 7,5 milyar avroya çıkmıştır. Hem Polonya hem de Türkiye iş dünyası, iki ülke liderinin geçen yıl Ankara'daki görüşmesinde belirlediği iddialı 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmaya odaklanmış durumdadır."

Bosacki, Polonya'nın yatırım çekiciliğini yatırımcılara rekabetçi teşvik paketleri sunan Özel Ekonomik Bölgeler sistemiyle güçlendirmekte olduğunu belirterek, "Bu bölgeler, başlıca sanayi ve lojistik merkezlerinde hem sıfırdan yatırımları hem de kapasite artırımı projelerini desteklemektedir. Buna paralel olarak Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH), yabancı yatırımcılara yer seçimi ve mevzuat danışmanlığından yerel otoritelerle koordinasyona ve diğer kolaylaştırıcı hizmetlere kadar kapsamlı ve uygulamaya dönük destek sağlamaktadır." şeklinde konuştu.

- "HER İKİ ÜLKEDE ÜRETİM ÜSSÜ SAYILIR"

DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik ise Türkiye ile Polonya arasındaki dış ticaret hacminin 12,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın görüşmesi olduğunu anımsatan Gedik, "Türkiye ile Polonya arasındaki dış ticaret hacmi 15 milyar dolar olması üzerineydi. Çıtalar zaten devamlı yukarı doğru çıkıyor ama potansiyeli yüksek iki ülke olduğu için endüstriyel anlamda, her iki ülkede üretim üssü sayılır." diye konuştu.

Gedik, Türkiye ile Polonya'nın Avrupa'da çok güçlü imalat sektörüne sahip, rekabet güçleri yüksek iki ülke olduğunu ifade ederek, bu bakımdan bu rakamın daha yükseğe çıkması gerektiğini belirtti.

İki ülke arasındaki yatırımların gerçek potansiyelini yansıtmadığını aktaran Gedik, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Polonya'ya 55 milyon dolarlık, Polonya'dan Türkiye'ye 97 milyon dolarlık yatırımlar aslında iki ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde küçük rakamlar sayılır. Bunları artırmak için önümüzdeki yıllarda çalışmalar yapacağız. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki teşvik edici konuşmalar yaptı. Tabii sadece yatırım olmuyor. Ticaret ilk önce geliyor fakat her iki ülkede birbiriyle 600 senelik geçmişi olan ve herhangi bir sorunu olmayan iki ülke. Onun için 15 milyar dolarlık ticaret hacminin ulaşılamayacak bir rakam olmadığını düşünüyorum."