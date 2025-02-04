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Ekonomi

Türkiye ile prosedürler yürütülüyor! Günlük 300 bin varil petrol gönderilecek

Günlük 300 bin varil IKBY petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini açıklayan Irak hükümeti, konuyla ilgili Türkiye ile gerekli prosedürlerin yürütüldüğünü belirtti.

AA4 Şubat 2025 Salı 07:48 - Güncelleme:
Türkiye ile prosedürler yürütülüyor! Günlük 300 bin varil petrol gönderilecek
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Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolünün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim edileceğini ve bunun Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Abdulgani, "Petrol Bakanlığı olarak, IKBY'deki petrolün SOMO'ya uygun şekilde teslim edilmesi için bölgesel hükümete resmi bir yazı göndererek prosedür çalışmalarına başladık." dedi.

Merkezi hükümetin, IKBY'deki petrol ürünlerinin SOMO aracılığıyla ihraç edilmesini sağlama imkanına sahip olduğunu ifade eden Abdulgani, petrolün Ceyhan Limanı'ndan ihraç edilmesine yönelik olarak Türkiye ile gerekli prosedürlerin de yürütüldüğünü belirtti.

Abdulgani, IKBY'nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da SOMO tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini kaydetti.

Iraklı Bakan, IKBY'nin Bağdat'a olan petrol borcu konusunda uzlaşıya varılması için Bağdat ve Erbil arasında görüşmelerin olduğunu ifade etti.

Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Bölgeden ihraç edilecek petrolün SOMO veya Federal Petrol Bakanlığına teslimine başlanacak, üretim ve taşıma masrafları federal Petrol Bakanlığı tarafından karşılanacak.

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