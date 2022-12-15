Türkiye ile Rusya arasındaki 34 yıllık anlaşma güncelleniyor

Türkiye ile Rusya arasında 1988 yıllında Sovyetler Birliği döneminde imzalanan kara taşımacılığı anlaşması yenileniyor. Anlaşmayla Gürcistan hattı önem kazanacakken iki ülke arasında kotasız ve elektronik geçişler de sağlanacağı için kara yolu üzerinden yürütülen ticaret hacmi artacak. TBMM Dışişleri Komisyonu'nda anlaşmayla ilgili milletvekillerini bilgilendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte özellikle Ukrayna üzerinden Rusya'ya kara yolu geçişlerinde ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Rusya tarafının anlaşmayı onayladığını hatırlatan Kaymakcı, anlaşmayla kara yolu taşımacılığına yaşanan sorunların aşılacağını ifade etti.

ESKİ PROTOKOL KALKIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kaymakcı, şu ifadeleri kullandı: "Toplam yüklü ağırlığı 6 tonun altında kalan taşıtlarla yapılan ikili ve transit taşımalarda geçiş belgesi aranmayacak. Her yılın sonunda artan geçiş belgelerinin müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacağı hükme bağlanıyor. Bunun için her yıl ayrı bir protokol yapılma zorunluluğu bu anlaşmayla ortadan kalkacak. Elektronik geçiş belgelerinin kullanımının önü açılıyor. Yine, Türkiye'de girişte uygulanan 550 litre akaryakıt kısıtlaması yasal bir zemine oturtuluyor."

İLK 10 AYDA 6,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye, ocak kasım döneminde Rusya'ya 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Rusya, tüm dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı ev aletleri, mobilya, dondurucular, elektrik transformatörleri, inşaat malzemeleri, işlenmiş tarım ürünleri, hazır giyim, ilaç ve kozmetik ürünleri ithal ediyor. Türkiye de tam da bu ürünleri tüm dünyaya, en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihracat ediyor. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaparken ikinci sırada yaş sebze ve meyve ürünleri üçüncü sırada ise otomotiv geliyor. Enerjide dışa bağımlı Türkiye, ocak ağustos döneminde Rusya'dan 38 milyar dolarlık ithalat yaptı.