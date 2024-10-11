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Ekonomi

Türkiye ile Sırbistan arasında 4. toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına başkanlık etti.

AA11 Ekim 2024 Cuma 14:22 - Güncelleme:
Türkiye ile Sırbistan arasında 4. toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic başkanlık etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ikili görüşmenin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katıldı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yer aldı.

İki lider, toplantının ardından Türkiye ile Sırbistan arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanacağı törene katıldı.

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