Türkiye ile Sırbistan arasında işbirliğinin geliştirilmesi için yeni adım

İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen sempozyuma, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Osman Arslan, İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Ahmet İncekara, Sırbistan Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Andrijana Jovanovic ile ülkedeki Türk ve Sırp iş insanları katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi.

Gürcan, iki ülke arasında ticaretin ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine verilen önemi vurguladı.

Sempozyumda, Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostluk bağları ele alınarak, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik açıklamalar yapıldı.