Halep kent merkezinde düzenlenen imza törenine, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam Garip, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ve bölgenin ileri gelenleri ile ilgililer katıldı.

Türk yatırım grubu İSRA Holding öncülüğünde gerçekleştirilecek proje, bölgenin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Toplam 5,6 milyon metrekare alan üzerine kurulacak sanayi bölgesi, 6 etap halinde inşa edilecek. İlk etap yaklaşık 812 bin metrekarelik alanı kapsayacak.

Proje, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Cilvegözü Gümrük Kapısının karşısındaki Suriye'nin Babulhava Sınır Kapısı'na 7 kilometre mesafede yer almasıyla lojistik açıdan stratejik konumda bulunuyor.

Sanayi bölgesinde 45,6 megavat pike (MWp) kapasiteli güneş enerjisi sistemi, mesleki eğitim merkezi ve lojistik altyapı kurulması planlanıyor.

Hayata geçirilecek projenin, tamamlandığında yaklaşık 1300 üretim birimine ev sahipliği yapması ve binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, imza törenine ilişkin yaptığı değerlendirmede, projenin Suriye'nin kalkınması açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bugün yaptığımız toplantı ve imzalar, başta Halep olmak üzere önemli yatırım alanlarına yönelik çalışmaların başlangıcıdır. Bu adım, hem Türkiye hem Suriye ekonomisine katkı sağlayacak somut bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede işsizliğe çözüm sağlanacağını vurgulayan Yılmaz, "Bu süreç sonunda sanayisi güçlenmiş, ekonomik yapısı gelişmiş ve Türkiye ile ortak pazar oluşturmuş bir bölge ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.