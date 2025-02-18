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Ekonomi

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalar atıldı! İki alanda işbirliği yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda, iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı.

AA18 Şubat 2025 Salı 17:29 - Güncelleme:
Türkiye ile Ukrayna arasında imzalar atıldı! İki alanda işbirliği yapılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, baş başa görüşmelerin ve çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imzaladı.

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