Ekonomi

Türkiye ile Vatikan işbirliği yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasındaki 'Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası' yürürlüğe girdi.

AA27 Şubat 2026 Cuma 08:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre MASAK ve Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.

Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri, kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

Kararla söz konusu mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

