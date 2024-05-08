Azerbaycan Başbakanı Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkiye ve Azerbaycan arasında 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü'nü imzalamasının ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Asadov, ziyaretinin verimli geçtiğini ve birkaç önemli belge imzaladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edileceğini aktaran Asadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in COP29 için resmi davet mektubunu Erdoğan'a ileteceğini belirtti.

Asadov, Türkiye temaslarına Kahramanmaraş ziyaretiyle başladıklarını ve bölgede ülkesinin inşa ettiği konutları yerinde incelediklerini ve gerekli talimatları verdiklerini dile getirdi.

Yılmaz'la ikili görüşmesinde, iki ülke arasındaki bazı konuları ele aldıklarını, 2. Karabağ Savaşı'ndan bahsettiklerini kaydeden Asadov, Azerbaycan'ın hak davasına destek verdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk devlet yetkililerine ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

- "BİZİM NİYETİMİZ, AMACIMIZ BİRDİR"

Asadov, Azerbaycan'ın tüm konularda Türkiye'nin yanında, Türkiye'nin de iyi ve kötü gününde Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim niyetimiz, amacımız birdir. Bu da Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik ortaklık ve müttefikliğimizin bundan sonra da başarıyla gelişmesi ve kardeş halklarımızın refahına katkı sunmaktır. Toplantının sonrasında imzalanan protokol ve 120 maddelik yeni Faaliyet Planı işbirliğimizin tüm güncel konularını kapsamaktadır.

Bunun yanı sıra ticaret, işbirliğinin geliştirilmesi, su yönetimi ve hayvan hastalıklarıyla mücadele hususunda belgeler imzalandı. Geçen dönemde olduğu gibi hükümetlerimizin bundan sonra da iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını sağlamak için çabalarını birleştireceğinden eminim."

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği hususunda geniş müzakerelerde bulunduklarının altını çizen Asadov, bu alanda ilerleme kaydetmek için büyük potansiyelin mevcut olduğunu ve mevcut potansiyelin hayata geçirilmesinin her iki ülkenin refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Asadov, iki ülke liderinin ülkeleri arasında hedeflenen 15 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefinin yarısı olan 7,65 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmış olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesinin ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesine pratik katkı sunacağını düşündüğünü belirten Asadov, karşılıklı yatırımların artırılması hususunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

- "ÜLKELERİMİZ BÖLGENİN GELİŞİMİNDE, AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"



Asadov, iki ülke arasında yeni faaliyet alanlarının belirlenmesi, yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi olanaklarının gözden geçirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiğine, iki ülke arasındaki enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki yönde işbirliğimiz başarıyla gelişiyor. Bu iki yön, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde önemli etkenlerdir. Birlikte hayata geçirdiğimiz mega projeler, dünya enerji ve ulaştırma haritalarını değiştirdi. Ülkelerimiz bölgenin gelişiminde, Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor."

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu vesilesiyle Yılmaz'la tekrar bir araya geleceklerini belirten Asadov, "Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişiminde atılacak adımları müzakere edeceğiz. Hükümetlerimiz iş insanları arasındaki diyaloğun teşvikinin önemine bundan sonra da destek vermeye hazırdır." dedi.

Asadov, her iki ülkede de yatırım ortamının cazip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimizdeki istikrar ve birbirimize olan yüksek güven ve itimat, iş dünyası arasındaki diyaloğun ve yatırım işbirliğinin başarıyla devam etmesine sağlam zemin oluşturmaktadır. Ziyaretimin sonuçlarının ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine ivme kazandıracağına ve işbirliğimiz için yeni olanaklar sağlayacağına eminim.

Cumhurbaşkanlarımız arasındaki sağlam kardeşlik ilişkileri ve karşılıklı güven, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin başarılı gelişimine olumlu etki sağlayan en önemli etkendir. Devlet başkanlarımızın liderliğinde, ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğinden eminim. Azerbaycan hükümeti, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşmak için Türkiye hükümeti ile sıkı işbirliğini sürdürmeye hazırdır."