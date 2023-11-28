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Ekonomi

Türkiye ile Yunanistan arasında ticaretin daha da gelişmesi için protokol imzalandı

Türkiye-Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı İzmir'de yapıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişmesi için protokol imzalandı. Protokolle ikili geçiş belgesi kotası toplamda 26 binden 30 bine yükseltildi. Ayrıca 2023'te ilave olarak alınan geçiş belgelerinin 2024 kotalarından mahsup edilmemesi kararlaştırıldı.

AA28 Kasım 2023 Salı 11:51 - Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan arasında ticaretin daha da gelişmesi için protokol imzalandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-24 Kasım'da yapılan toplantıda iki ülke arasındaki yolcu ve yük taşımacılığı ele alındı.

Türk heyetine, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Yunan heyetine ise Ulaştırma Genel Müdürü Georgios Patsiavos başkanlık etti.

Toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişmesi için protokol imzalandı. Protokolle ikili geçiş belgesi kotası toplamda 26 binden 30 bine yükseltildi. Ayrıca 2023'te ilave olarak alınan geçiş belgelerinin 2024 kotalarından mahsup edilmemesi kararlaştırıldı.

Türk heyeti, bozulabilir gıda, balık ve yaş sebze-meyve gibi belirli ürünlerin taşınmasına kolaylık sağlanması için bir çalışma yapılmasını talep etti. Yunan heyeti ise ilgili kurumlarla konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca, her iki ülkenin taşımacı dernekleri arasında koordinasyon sağlanması ve taşımacı ağının kurularak işbirliği imkanlarının görüşülmesi kararı alındı.

Heyetler, yolcu taşımacılığını da detaylı ele aldı. Pandemi de durma noktasına gelen yolcu taşımacılığı son iki yılda tekrar eski düzeye geldi.

Taraflar, yolcu taşımacılığı izinlerinde bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması ve iş süreçlerinin hızlanması konularında da görüş alışverişinde bulundu.

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