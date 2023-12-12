Türkiye ile Yunanistan arasında yeni dönem! 10 milyar dolarlık adım

Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler gittikçe ısınıyor. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı da, geçtiğimiz hafta yapıldı. İki ülke arasında karşılıklı yatırımlar dışında en önemli hedef ikili ticaret hacmini 5.5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Son 10 yıllık dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmi dalgalı bir seyir izledi. Türkiye, 2019'dan bu yana Yunanistan ile ticarette fazla veriyor. 2012'de 5 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi, 2014 yılında 6 milyar doları aşarken 2021'de 5.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yunanistan'a en fazla ihracat yapılan sektörler arasında, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik, otomotiv ve tekstil gibi sektörler öne çıkıyor.

İKİNCİ SINIR KÖPRÜSÜ

Yunanistan ile ikinci sınır köprüsü geliyor. Yapılacak yeni sınır köprüsü tek tabliyede 2x2 şeritli, ana köprü hesap açıklıklarının 110-180-110 metre olması planlanıyor. Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü ihtiyacı karşılamıyor. Artan ağır taşıt trafiği ve turistlerin kullanımının yoğunlaşması nedeniyle köprü yetersiz kaldı. 22 Ocak 2004 tarihinde Atina'da imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülkeyi bağlayan ulaşım alt yapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortak inşa etme kararı alındı.

7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Yunanistan'dan Türkiye'ye 2002-2021 döneminde yaklaşık 7 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım yapıldı. Bu tutar aynı dönemde Türkiye'ye yapılan toplam uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 3.9'una karşılık geldi. İki ülke arasında tarım alanında ciddi bir ticaret potansiyeli de var. Türkiye ile Yunanistan'ın yatırım ofisleri de geçtiğimiz hafta bir mutabakata imza attı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden edinilen bilgiye göre, iki ülke, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasını da içeriyor.

EXPORT CREDİT GREECE İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Türk Eximbank, Export Credit Greece ile genel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu mutabakat zaptı ile karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra iki ülke firmalarınca üçüncü ülkelerde üstlenilecek işlemlere ortak finansman, sigorta, garanti ve reasürans vasıtasıyla destek sağlanması imkânlarının değerlendirilmesi öngörülüyor. İki kuruluş arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için genel bir çerçeve çizen mutabakat zaptının ileriki dönemde iki kuruluş arasında gündeme gelecek somut işbirliklerinin temelini oluşturması açısından önem teşkil ettiği vurgulandı.

DOĞRUDAN TEMAS ARTACAK

Mutabakat kapsamında, karşılıklı yatırımlarda, her iki tarafın yararına olacak şekilde işbirliği geliştirilecek. Sabah'ın haberine göre, Ortak girişimler ve yatırım projelerine karşılıklı katılım gibi faaliyetler dâhil olmak üzere, ticari kuruluşlar tarafından yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak. Ayrıca ekonomik kalkınmaya yönelik fuar, sergi ve iş toplantıları hakkında iki ülke yatırımcıları karşılıklı olarak bilgilendirilecek. Türkiye ile Yunanistan arasında potansiyel bir diğer işbirliği alanı da ortak deniz olduğu için turizm. Yunanistan ile birkaç gün Türkiye, birkaç gün Yunanistan olacak şekilde ortak paket programlarla hem Avrupa'dan hem başka ülkelerden turistler ağırlanabilir.

HAFTALIK VİZESİZ SEYAHAT İMKÂNI

Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacak. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında bir dizi anlaşma da imzalandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan anlaşma, mutabakat muhtırası ve bildirgelere imza atıldı. İmzalanan anlaşma, mutabakat muhtırası ve ortak bildirgeler eğitim, enerji, ulaşım, turizm, ticaret gibi alanlarda işbirliğini öngörüyor. Babaeski ve Nea Santa arasındaki elektrik bağlantı hattı için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürü Orhan Kaldırım ve Yunanistan Elektrik Enerjisi İletimi Bağımsız İdaresi (ADMHE) temsilcileri arasında imzalanan mutabakat muhtırası, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısının geliştirilmesini amaçlıyor.