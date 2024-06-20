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Ekonomi

Türkiye ile Yunanistan'dan ortak aday kararı! AGİT'e damga vuran sürpriz işbirliği

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sürpriz işbirliği Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'na (AGİT) damga vurdu. İki ülke AGİT'te ortak aday çıkarma kararı aldı. Yunan basını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü öncesi böyle bir kararın alınmasının Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni rahatsız edeceğini dile getirdi.

Star Gazetesi20 Haziran 2024 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan'dan ortak aday kararı! AGİT'e damga vuran sürpriz işbirliği
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Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yakınlaşma sürecini yeniden başlamasıyla birlikte dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nda (AGİT) yaşanan seçim süreci oldu.

Yunan basını, Türkiye ile Yunanistan'ın AGİT'in dört kurumsal pozisyonundan ikisi için ortak aday çıkardığını yazdı.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN'DAN ORTAK ADAY KARARI! AGİT'E DAMGA VURAN SÜRPRİZ İŞBİRLİĞİ

Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreterliği'ne, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı diplomatı Mania Telalian'in de AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörlüğü'ne ortak aday olarak gösterildiği kaydedildi.

Haberde, "Her iki aday için de ortak bir seçim öncesi kampanya ve diğer devletlerden destek alma çabasını ifade eden ortak oylama, iki ülkenin (Yunanistan ve Türkiye) hükümetleri tarafından üst düzeyde kararlaştırıldı. Adaylıkların son dakikada sunulması, AGİT genel merkezindeki herkesi şaşırttı" ifadeleri kullanıldı.

Ortak aday kararını sembolik olarak nitelendiren Yunan basını, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden ısınması bağlamında ortak adımların atıldığı mesajının verildiğine dikkat çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Sinirlioğlu'nun desteklenmesi amacıyla ülkenin diplomatik misyonlarına Türk büyükelçileriyle ortak sunumlar yapmaları yönünde yazılı talimat verdiği belirtildi.

20 Temmuz 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü öncesi böyle bir kararın alınmasının Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni rahatsız edeceği dile getirildi.

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