Türkiye ilk 13 ülke arasına girecek: TCG-Anadolu lig atlatacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, gelecek yıl sonunda envantere alınması planlanan ve jet uçağı kalkış iniş kapasitesiyle ‘milli uçak gemisi’ olarak anılan amfibi hücum gemisi TCG-Anadolu ile dünya bahriyeleri arasında lig atlayacak. Halen ABD, Japonya, İngiltere, Hindistan, Çin, Fransa, İtalya, Rusya, Tayland olmak üzere 9 ülkenin uçak gemisi, İspanya, Güney Kore, Avustralya’nın da uçak iniş-kalkış yapılabilen amfibi hücum gemisi bulunuyor. Türkiye, TCG-Anadolu ile 13. ülke olacak.

Hava vasıtası taşıyan savaş gemisine sahip ülke sayısı da sadece 22. En çok uçak gemisine sahip olan ülke, 12 adet gemi ile Amerika. Nimitz ve Gerald R. Ford uçak gemileriyle öne çıkan ABD, toplamda 33 adet hava platformu taşıyabilen amfibi hücum gemisiyle de bu konuda öncü. Amerika’yı Hyuga ve Izumo adlarını taşıyan toplam 4 uçak gemisi, Osumi adlı 2 amfibi hücum gemisi ile Japonya izliyor. Hindistan’ın Vikramaditya ve Vikrant uçak gemilerinin yanı sıra İngiltere Queen Elizabet ve Prince of Wales uçak gemileriyle öne çıkıyor. Güney Kore ise uçak iniş kalkışına uygun 2 adet amfibi hücum gemisine sahip.

12 UÇAK TAŞIYACAK

Havuzlu çıkarma gemisi (LHD) olarak planlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatla 2016 yılında uçak gemisi özelliğinde tasarlanan TCG-Anadolu için çalışmalar hızlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, dev geminin 2020 yılı aralık ayında Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Fırlatma rampası (ski jump) ilave edilerek kısa mesafe kalkış dikey iniş (STOVL) kabiliyeti eklenen ve böylelikle jet uçakları ile hava harekâtı icra etme yeteneği kazandırılan ilk milli uçak gemimiz TCG-Anadolu, 12 adet taarruz uçağı, 8 adet taarruz helikopteri, 10 adet çok maksatlı orta yük nakliye helikopteri ve 3 adet havadan erken ihbar helikopteri taşıyabilecek. Bu imkan ve kabiliyetlerle öne çıkan TCG-Anadolu ile birlikte Türk donanması, deniz aşırı harekât kabiliyetine kavuşacak ve dünya bahriyeleri arasında lig atlayacak.

F-35 İNEBİLİYOR

Dünya bahriyeleri arasında uçak gemisine sahip 9 ülke dışında Güney Kore, Avustralya ve İspanya da üzerine F-35 uçakları inebilen gemilere sahip. Avustralya, 2 adet Canberra hücum gemisine uçak indirebiliyor; ülkede bir adet de havuzlu çıkarma gemisi var. Güney Kore ise iki adet Dokdo amfibi hücum gemisine F-35 indirebilme özelliği kazandırmış durumda. Bunun yanında İspanya, TCG-Anadolu’nun muadili olan Juan Carlos uçak gemisi dışında, 2’si Galicia havuzlu çıkarma gemisi olmak üzere hava vasıtası taşıyabilen üç savaş gemisine sahip. Uçak olmasa da hava vasıtası indirip kaldırabilen gemilere sahip ülkeler ve sahip oldukları platformlar ise şöyle:

Brezilya (1 adet amfibi hücum gemisi), Cezayir (1 adet amfibi hücum gemisi), Endonezya (5 adet Multirole havuzlu çıkarma gemisi), Filipinler (2 adet Tarlac havuzlu çıkarma gemisi), Hollanda (2 adet havuzlu çıkarma gemisi), Mısır (2 adet Mistral amfibi hücum gemisi), Peru (Makassar tipi 2 adet Pisco havuzlu çıkarma gemisi), Singapur (4 adet Endurance havuzlu çıkarma gemisi), Şili (1 adet Foudre tipi havuzlu çıkarma gemisi), Tayvan ( 1 adet Anchorage havuzlu çıkarma gemisi). Bu ülkelerle birlikte uçak gemisi ve hava vasıtası taşıyan amfibi gemi kabiliyeti bulunan ülke donanması sayısı dünyada toplam 22 oldu.

Hangi ülke neye sahip?

Halen dünyada 9 ülkenin uçak gemisi platformu bulunuyor. ABD 10 adet Nimitz, 2 adet de Gerald R. Ford uçak gemileriyle birinci sırada. ABD’nin ayrıca hava vasıtası taşıyabilen 33 adet amfibi hücum gemisi bulunuyor. ABD’yi 4 gemiyle Japonya izliyor. Hyuga ve Izumo uçak gemilerine sahip Japonya’nın ayrıca 3 adet Osumi havuzlu çıkarma gemisi var. İngiltere, Queen Elizabeth ve Prince of Wales gemilerinin yanı sıra 2 adet Albion, 3 adet Bay Class havuzlu çıkarma gemileriyle klasmana giriyor. Vikramanditya ve Vikrant isimli 2 uçak gemisi bulunan Hindistan ayrıca bir adet Austin havuzlu çıkarma gemisiyle dünya bahriyeleri arasında öne çıkıyor. Çin, Fransa, İtalya, Rusya ve Tayland’ın da birer adet uçak gemisi var. Çin Liaoning uçak gemisi yanında 6 adet Yuzhao Type 071 tipi havuzlu çıkarma gemisiyle hava gücünü denizlerde etkin kullanıyor. Fransa’nın Charles de Gaulle uçak gemisi yanı sıra 3 adet Mistral amfibi hücum gemisi var. Cavour uçak gemisiyle lige giren İtalya, aynı zamanda helikopter iniş platformu Garibaldi’ye F-35 uçaklarını da indirebiliyor. İtalyan donanması, 2 adet San Giorgio, 1 adet de San Giusto havuzlu çıkarma gemisiyle denizlerdeki kabiliyetini güçlendiriyor. Rusya’nın 1 adet Kuznetsov uçak gemisi bulunurken, Tayland, Chakri Nareubet uçak gemisini Endurance havuzlu çıkarma gemisiyle destekleyerek açık denizlerde ‘ben de varım’ diyor.