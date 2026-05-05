Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kardeşin hayata geçirdiği yenilikçi tarım girişimi, hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Yasin Çiner ile yazılım mühendisi ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi kardeşi Bülent Samed Çiner, yapay zeka destekli topraksız sera teknolojisiyle beyaz çilek üretimine imza atıyor.

Yıllar önce 1500 dönümlük arazide şeftali, narenciye ve tropikal meyve yetiştiriciliğine başlayan Çiner kardeşler, zamanla bu arazinin 22 dönümlük kısmında yüksek teknolojiyle donatılmış bir sera kurdu. Bu serada yalnızca klasik kırmızı çilek değil, Türkiye pazarı için oldukça yeni olan beyaz çilek de yetiştiriliyor.

Dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılan serada; sıcaklık, nem ve pH gibi kritik veriler anlık olarak analiz ediliyor. Yapay zeka destekli sistem, üretimin her aşamasını takip ederek hem verimliliği artırıyor hem de kaliteyi üst seviyede tutuyor. Açık alanda dönüm başına 6-7 bin fide yetiştirilebilirken, bu modern serada sayı 16 bine kadar çıkabiliyor.

Yasin Çiner, beyaz çileğin bölge için yeni bir ürün olduğunu vurgulayarak, özellikle şefler ve butik işletmeler tarafından tercih edildiğini belirtiyor. İlk bakışta "olgunlaşmamış" izlenimi uyandırabilen bu meyve, aslında muz ve ananas aromasıyla dikkat çekiyor. Tadanların yeniden talep ettiği beyaz çilek, kısa sürede kendine özel bir müşteri kitlesi oluşturmuş durumda.

Serada ayrıca 30'u sürekli, 50'si sezonluk olmak üzere çoğunluğu kadın toplam 80 kişiye istihdam sağlanıyor. Yapay zeka destekli otomasyon sistemi sayesinde iklimlendirme, nem ve rüzgar kontrolü tamamen yönetilebilir hale gelirken, meteorolojik verilerle entegre çalışan altyapı gerektiğinde otomatik müdahalelerde bulunabiliyor.

Yıllık yaklaşık 20 ton beyaz çilek üretimi gerçekleştiren girişim, ürünlerini yalnızca iç piyasaya değil; Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. Dünya genelinde kırmızı çileğe kıyasla yaklaşık iki kat daha değerli olan beyaz çilek için uluslararası talep de giderek artıyor.

Çiner kardeşler, gelen yoğun talep doğrultusunda önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Yenilikçi tarım teknolojileriyle desteklenen bu girişim, Türkiye'de modern seracılığın geldiği noktayı gözler önüne sererken, katma değeri yüksek ürünlerle ihracata da önemli katkı sağlıyor.