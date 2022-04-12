Türkiye-İran sınırında harekete geçildi! Tam 114 kilometre

Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, güvenliğin üst düzeyde tutulması amacıyla geçen yıl yapımına başlanan ancak ağır kış koşulları nedeniyle ara verilen güvenlik duvarı çalışmaları yeniden başlatılıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan hatta, geçen yıl ihale edilen 64 kilometrelik bölümün 40 kilometresini tamamlayan yüklenici firmaların kalan 24 kilometrelik kısmı da bu yıl bitirmesi bekleniyor.

İhale işlemleri tamamlanan ve Çaldıran ilçesinden Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'na kadar olan 90 kilometrelik bölümde de duvar örme çalışmalarının mayıs ayında başlatılması planlanıyor.

Geçen yıl sınır hattında güvenlik duvarının yanı sıra 235 kilometre hendek kazılan sınır hattında yapılan 45'i haberleşme ve 58'i gözetleme olmak üzere 103 optik kulenin elektrik tesisatı da tamamlanacak.

Sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, termal kamera, harekete duyarlı sensörler ve dürbünlerle sınırı sürekli kontrol altında tutacak, insansız hava araçlarıyla da kaçak geçişlere anında müdahale edecek.

- "AĞRI SINIRINDAN KAPIKÖY'E KADAR OLAN HATTIN TAMAMINDA ÇALIŞMA BAŞLATILACAK"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

İran sınırında geçen yıl çalışmalarına başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının 40 kilometresini tamamladıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sınırda 64 kilometrelik bir modüler beton duvarın ihalesi yapılmıştı. Geri kalan 90 kilometrelik, Kapıköy Sınırı Kapısı'na kadar olan kısmın da ihalesi yapıldı. Sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor. Ramazan Bayramı'dan sonra Ağrı sınırından Kapıköy Sınırı Kapısı'na kadar olan hattın tamamında inşaat çalışmalarına başlanacak. Çalışmalar 7 etap şeklinde yürütülecek. Duvar örülen 40 kilometrelik bölüme bu yıl çelikten jiletli tel çekilecek, yolları yapılacak. Bölgede yapılan optik kulelerin elektrik işlerini ihale ettik. O çalışmalara da baharla birlikte başlanacak."

Van-Hakkari sınırındaki kalan kısımlar için de ihaleye çıkılacağı bilgisini veren Bilmez, bu ihale sürecinin de tamamlanmasıyla Van sınırının tümündeki çalışmaların ihale edilmiş olacağını aktardı.

Sınır hattındaki duvarın tamamını bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bilmez, şöyle devam etti:

"İnşaat sezonu sınır bölgesinde hala açılmadı. Karlı olan bölümler var. Bayramdan sonra tüm ekiplerimizin çalışmasını öngörüyoruz. Firmalarımız ramazanda şantiyelerini aktif hal getirecekler. Çalışmaların tamamlanmasıyla sınır geçişleri iyice azalacaktır. Bu yıl da sınır hattında donarak ölenler oldu. Genellikle karların erimesiyle cesetler ortaya çıkıyor. Bu yıl donan insan sayısının geçen yıldan daha az olmadığını değerlendiriyoruz."