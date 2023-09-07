Türkiye iştah kabartıyor! Resmen geri dönmeye başladılar

ABD merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye'nin son zamanlarda attığı başarılı ekonomi adımlarını mercek altına aldı. Türkiye'deki halka arzlara dikkat çeken ABD basını, son azalan yatırımcıların yeniden dönmeye başlayacağını işaret etti. Gazete makalesinde "Denizaşırı fonların (Türkiye'deki) suları test etmeye istekli olduğunu gösteriyor" dedi.

TÜRKİYE İLGİ ÇEKMEYİ BAŞARDI



Türkiye'nin ekonomi politikasındaki revizyona değinen gazete, söz konusu değişikliklerin son yıllarda ülkede azalan fon yöneticilerinin ilgisini çektiğini, yabancı yatırımcılar Türk hisse senetlerine ve tahvillerine yöneldiğini yazdı.

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasındaki rotasına değinen gazete, bazı yabancı yatırımcıların durumu test etmeye istekli olduklarını aktardı.

Söz konusu haberde, Türkiye'de son günlerde geçekleşen dolar cinsinden 1,3 milyar dolarlık tahvillerin satışının başarıyla hedefine ulaştığı ve 70 milyon dolarlık ilk halka arzın düzinelerce yabancı kurumsal yatırımcının iştahını kabarttığı belirtildi.

AVRUPA, ABD VE ORTA DOĞU DETAYI



Ayrıca haberde görüşlerine yer verilen bir uzmanın şu ifadelerine yer verildi; "Son aylarda uluslararası yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına olan ilgisinde gözle görülür ve olumlu bir değişim görüldü. İngiltere, Avrupa, ABD ve Orta Doğu'dan gelen talebin yatırım hedefi olarak Türkiye'ye yeniden odaklanmasıyla ilgi geniş bir tabana dayanıyor."

Yurt dışı yatırımcılarını Haziran ayının başından bu yana Türkiye hisse senedi piyasasına yaklaşık 1,4 milyar dolar aktardığını yazan gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik politikasına dikkat çekti.

Farklı bir uzmanın görüşüne yer verilen haberde, "Alınan kararlarla artık kaliteli kurumsal yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisine çok daha fazla ilgi göstermeye başlıyor" denildi.

MERKEZ BANKASININ KARARI



Öte yandan Türkiye Merkez Bankası'nın geçen ay enflasyonla mücadeleyi hızlandırırken faiz oranlarını piyasaların beklediğinden çok daha fazla (7,5 puan) artırmasının ardından yabancı yatırımcıların ilgisinin "hızlandırdığını" belirtildi.

Makalede, Türkiye ekonomisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sıkı para politikası" uygulama sözü vermesiyle daha da güçlendiği ifade edildi.