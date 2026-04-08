  • Türkiye istihdamda hız kesmiyor: 3 ayda 331 bin kişi işe yerleşti
Türkiye istihdamda hız kesmiyor: 3 ayda 331 bin kişi işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 10:30
Işıkhan, NSosyal hesabından, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) ocak-mart dönemi istatistiklerini paylaştı.

Türkiye'nin, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürdüğünü belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek, vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

  • işe yerleşme
  • Çalışma Bakanı
  • sosyal güvenlik

