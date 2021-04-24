Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi

AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:03

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alan iki kuzen Türkiye'nin ithal ettiği ve makine teknolojisinde birçok alanda kullanılan doğrusal hareketli bilyesiz rulmanı yerli olarak üretmeyi başardı.

Haşimoğlu Mamatlar Makine Sanayi (HMM) Müdürü Enes Yıldırım, AA muhabirine, kuzeni Muhittin Yıldırım ile 2019'da firmalarını kurduklarını söyledi.

Makine imalatı esnasında en çok kullanılan bağlantı elemanları olan rulmanlarla sık sık çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Bu çalışmalar esnasında özellikle gıda sektöründe tercih edilen bilyesiz lineer rulmanları keşfettik ve bunların ithal edildiğini öğrendik. Yapmış olduğumuz analizler sonucu bu alanda Türkiye için pazarın yeni oluştuğunu, buna rağmen güzel bir pazar ağı bulunduğunu, dünya genelinde de ciddi oranda piyasası büyüyen bir ürün olduğunu öğrendik." dedi.

Yıldırım, ürünün malzemesi için yapılan testler sonucu üretim yapabileceklerine inandıklarını ifade ederek, rulmanların üretimi için KOSGEB'e başvuru yaptıklarını bildirdi.

KOSGEB'in, hayalleri bulunan ama yatırımı olmayanlar için projeleri destekleyen faydalı bir kurum olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Projemiz KOSGEB'in İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında değerlendirildi ve onaylandı. İlk ürünü başarılı şekilde ortaya çıkardık. Aldığımız destekle rulmanın ana gövdesinin üretimi için CNC torna ve yüzey temizliği için kullandığımız kimyasallar ve bunlar için bir laboratuvar kurulumu sağlandı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yerli olarak ürettikleri bilyesiz rulmanların su altı cihazları ve gıda sektöründe kullanıldığına dikkati çekerek, ürünlerinde seri üretime başlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM ), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesinin de aralarında bulunduğu kurumlarda cihazlarının mevcut olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"2020'de MSB için yaptığımız Crumpflex test cihazımız NATO envanterinde kayıtlı. İhracat olarak Türkmenistan için numune hazırlama şablonları satışımız gerçekleşti. Test cihazları genel olarak belirli ülkelerin kontrolünde olan bir sektör. Biz bu sektörü önce yurt içinde yerlileştirerek dünya piyasasına açılmak istiyoruz. Bunun için ciddi pazarlama ve reklam ağı gerekiyor. Ürünlerimizi yapılabilecek iş birlikleriyle yurt içi ve yurt dışında pazarlayabileceğimize inanıyorum."