Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası duyurdu! 9 aylık net kar 6,4 milyar lira

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 9 aylık döneme ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıkladı. Banka, yılın üçüncü çeyreğinde aktiflerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artırarak 190,7 milyar liraya yükseltti.

Kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 116,4 milyar lira seviyesine ulaşırken, aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,51 düzeyinde seyretti. Bankanın ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 34,5 seviyesinde gerçekleşirken, 9 aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 6,4 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, yılın üçüncü çeyreğinde uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü işbirliklerini sürdürdüklerini belirtti.

Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Çin Kalkınma Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası ve diğer önde gelen finans kuruluşlarıyla yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Türkiye'ye kaynak temin etmeyi sürdürdüklerin aktaran Öztop, mayıs ayında Dünya Bankası ile imzaladıkları 500 milyon dolar tutarında finansman anlaşmasıyla, depremlerden etkilenen 11 il ile komşu 7 ilde kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik önemli adım attıklarını anımsattı.

Öztop, yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında kamu kurumları ve özel sektör firmalarına değer kattıklarını vurgulayarak, "Ağustos ve eylül aylarında ise Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Çin Kalkınma Bankası ile toplam 400 milyon dolar tutarında yeni finansman anlaşmaları gerçekleştirdik. Bu kaynaklarla ülkemizin yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve reel sektörün finansmana erişim süreçlerine katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetleriyle Türkiye'nin yatırım ekosistemine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Öztop, "Teknoloji, startup, gıda, döngüsel ekonomi ve turizm gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren firmalara danışmanlık hizmeti sunarken, turizm ve sağlık tesisi projeleri ile sosyal ve ekonomik etkisi yüksek yatırımlara da finansal danışmanlık desteğimizi sürdürdük." değerlendirmesini yaptı.

Öztop, sermaye piyasaları alanında önde gelen kuruluşların halka arz ve sukuk ihraçlarını başarıyla gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, kurumsal yatırımcılara, kamu kurumlarına ve reel sektöre yönelik yatırım bankacılığı kapsamında ürün ve hizmetleri çeşitlendirmek ve bankanın piyasadaki rolünü pekiştirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE STRATEJİK YATIRIMLARLA DESTEK VERİYORUZ

Girişimcilik ekosisteminin gelişimine verdikleri önemi vurgulayan Öztop, şöyle devam etti:

"2025'in dokuz aylık sürecinde Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla stratejik yatırımlar gerçekleştirdik. Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında 39 doğrudan yatırım için 29 milyon dolar, 8 fon yatırımı için 27,5 milyon dolar ve 440 TÜBİTAK BiGG girişimi için yaklaşık 11,6 milyon dolar olmak üzere toplamda 68,1 milyon dolar kaynak aktarımı sağladık. Yılın son çeyreğinde de hem doğrudan yatırımlar hem de fon yatırımlarıyla girişimcilik ekosistemimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Öztop, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik temalı kredi portföylerinin toplam portföyleri içindeki payının yüzde 96 olduğunu aktaran Öztop, "Temin ettiğimiz kaynakların yüzde 61'ini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönlendirerek ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7,3'ü Bankamız tarafından finanse edilirken, bu projeler aracılığıyla 4,2 milyon ton CO2 emisyonunun azaltılmasına destek olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuz ve GRI standartlarına uygun hazırlanan "2024 Yılı Entegre Raporu"nu kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Öztop, şunları kaydetti:

"Çevresel ve sosyal etki yönetimi sistem ve performansımızı içeren Etki Prensipleri ile uyumlu ülkemizin dördüncü Etki Raporu yayımlanmıştır. Ayrıca Karbon Muhasebesi Finansmanları Ortaklığı (Partnership for Carbon Accounting Financials-PCAF) üyesi olan ilk kamu bankası olarak, Kapsam 3 emisyonlarını PCAF metodolojisine göre hesaplayarak ve uluslararası standartlarda ölçümleyerek karbon yönetiminde öncülük etmeye ve finans sektörüne örnek olmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalar, sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu yalnızca bir hedef değil, stratejik bir sorumluluk olarak benimsediğimizin göstergesidir."