Ekonomi

Türkiye, Kalkınma Yolu ile Asya'ya uzanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye'nin Irak'la birlikte hayata geçireceği Kalkınma Yolu Projesi ile Körfez ülkeleri, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu'ya güçlü bir ulaşım hattı kuracağını açıkladı.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kalkınma Yolu Projesi'nde Irak ve Türkiye arasındaki işbirliğini, AA muhabirine değerlendirdi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin sadece ulaştırma değil aynı zamanda önemli bir kalkınma projesi olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Kalkınma Yolu, Irak'ın Fav Limanı ile Türkiye üzerinden Avrupa ile demir yolu ve otoyollarıyla birleşmesidir." dedi.

Türkiye'de Kalkınma Yolu ile gerekli yatırımlara başlandığını belirten Ünüvar, Kalkınma Yolu'nun Irak'ın da gelişimine katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin buna destek verdiğini vurguladı.

Kalkınma Yolu ile lojistik maliyetleri azaltacak ve süreyi kısaltacak bir mekanizma oluşturulduğunu aktaran Ünüvar, şunları kaydetti:

"Tüm koridorların merkezinde ve kesişiminde olan Türkiye, gerek Türk cumhuriyetlerinden gerek Çin'den Avrupa'ya gidecek veya tersine yönden gelecek sistem ve merkezdeki Türkiye buradan da Körfez ülkeleriyle, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu'ya Irak ile birlikte bağlanmış olacak."

Ünüvar, Kalkınma Yolu'nun Türkiye içerisindeki finansal sisteminin de kurulduğunu dile getirerek, Irak'ın bu yatırımlara başlamasını beklediklerini söyledi.

Kalkınma Yolu'nda yük taşımacılığı konusunda birincil ülkenin Türkiye olacağını vurgulayan Ünüvar, Türkiye'nin aynı zamanda enerji koridoru olduğunu, ayrıca fiber optik ve haberleşme sistematiğinin de yürütüldüğünü anlattı.

