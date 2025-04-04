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Ekonomi

Türkiye, Karadeniz'deki hidrokarbon ve yenilenebilir enerji alanları için harekete geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da Slovenya, Bulgaristan, Romanya ve Moldovalı bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Bayraktar ile Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja arasında yapılan görüşmede, Karadeniz'deki hidrokarbon ve yenilenebilir enerji alanları ile uluslararası doğal gaz ve elektrik iletim hatları konusundaki işbirliği olanaklarının ele alındığı ifade edildi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 20:31 - Güncelleme:
Türkiye, Karadeniz'deki hidrokarbon ve yenilenebilir enerji alanları için harekete geçti
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Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer'le bir araya gelen Bayraktar, mevkidaşıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

STANKOV İLE GÖRÜŞME

Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov'la da görüştü. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki doğalgaz ve elektrik ticareti ile bölgesel enerji işbirliği olanaklarının ele alındığı görüşmede bakanlar, enerji alanındaki ilişkilerin daha da güçlendirilerek hem iki ülkenin hem de bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceklerini teyit etti.

İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI ELE ALINDI

Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja'la yapılan görüşmede, Karadeniz'deki hidrokarbon ve yenilenebilir enerji alanları ile uluslararası doğal gaz ve elektrik iletim hatları konusundaki işbirliği olanakları ele alındı.

BAKAN JUNGHİETU İLE GÖRÜŞME

Bayraktar, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu ile yaptığı görüşmede de enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımlar, elektrik ve doğal gaz altyapısında işbirliği fırsatları ile Moldova'nın enerji dönüşüm sürecine Türkiye'nin katkı sunabileceği alanları değerlendirdi.

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