Türkiye, kardeş ülkede önemli bir projeyi hayata geçiriyor! Askeri açıdan stratejik

Türkiye, yurt dışı altyapı yatırımlarını stratejik alanlarda da devam ettiriyor. Küresel enerji ve ticaret denklemi içinde önemli bir jeo-politik avantaj sağlayacak önemli bir proje üstlenildi. Türkiye, Kazakistan'ın askeri liman ihtiyacını da karşılayacak önemli bir projeye hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hazar Denizi'nde iki Türk firmasının da görev aldığı proje kapsamında ilk aşamada tersane ile başlayacak sonrasında ise limana dönüşecek bir çalışma yürütülecek. Söz konusu limanın açılması ve burada Türkiye'nin aktif rol alması iki ülke ihracatı ve sonrasında bölge ticaretine katkı verecek. Türkiye'nin yıllardır Azerbaycan'la birlikte sürdürdüğü enerji ve ticaret üsleri şimdi de Kazakistan ile sürmüş olacak.

ASKERİ VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMLİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye'den ASFAT ve YDA Group ile Kazakistan'dan devlet şirketi Uralsk Plant "Zenit" JSC çalışmaya ilişkin sözleşmeye IDEF 23 Fuarı'nda imza koydu. Proje çerçevesinde tersanede Kazak donanması ve ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli askeri-ticari deniz araçlarından ana su üstü muharebe gemilerine kadar birçok platformun tasarım ve inşa faaliyetleri de yapılacak. Türkiye'nin 'dost ve müttefik' ülkelerle çalışma prensibi kapsamında Kazakistan'ın askeri ve ticari birçok ihtiyacının karşılanması için yapılması planlanan tersanede askeri gemi ve askeri botların da görev için yer alması planlanıyor. Tersane, sonraki yıllarda ise aynı amaç doğrultusunda limana genişletilecek. İki ülke arasında gerekli prosedürlerin halledilmesi sonrası bu yılın sonu, 2024 yılının başlarında projeye başlanması bekleniyor.