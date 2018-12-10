Türkiye, kendisine yönelik ekonomik saldırıların Fitch gibi silahşörlerinin öngörülerini boşa çıkarmayı sürdürüyor

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırının silahşörlerinden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Eylül 2018'de yayımladığı "Global Ekonomik Görünüm-Eylül 2018" raporunda Türkiye'nin 2018 üçüncü çeyrekte daralacağını öngörmüştü. Açıklanan raporda, ABD doları/Türk lirası paritesinin de 6,2 TL civarında istikrar kazanacağının ve tahmin dönemi boyunca bu civarda seyretmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Büyüme devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1, sanayi sektörünün yüzde 0,3 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4,5 yükseliş gösterdi.

Dolar kuru saldırılara rağmen istikrar kazanıyor

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yılın ilk çeyreğinden sonra artan küresel ticari gerilimin, Fed’in sıkılaştırıcı para politikası ve doların güçlenmesiyle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının ivme kaybettiğini aktardı. Albayrak, önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının devam edeceği ancak son yılların altında gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar için fırsat kollayan Fitch Ratings'i harekete geçirmişti. Kredi derecelendirme kuruluşunun, ABD doları/Türk lirası paritesinin de 6,2 TL civarında istikrar kazanacağını belirtmesine rağmen parite 5,2 TL civarına kadar geriledi ve son haftalarda düşmeye devam ediyor.