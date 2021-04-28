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Ekonomi

Türkiye-Kırgızistan dış ticaret hacminin 1 milyar dolar olması hedefleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Türkiye ile Kırgızistan arasında yıllık dış ticaret hacminin 1 milyar dolar olmasını hedeflediklerini bildirdi.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:02
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Türk iş insanları, göreve yeni atanan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticari iş birlikleri ve fırsatları ele alındı.

DEİK Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mıstaçoğlu, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ile Kırgızistan arasında hedeflenen yıllık dış ticaret hacminin 1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Mıstaçoğlu, "DEİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen, Yurt Dışında Serbest Bölgeler Geliştirilmesi projesi kapsamında, Kırgızistan'da da bir serbest bölge kurulmasını konuştuk. Kırgızistan'da kurulacak bu serbest bölgede hedeflenen, ihracatçı Türk firmaların burada yer alması. Türk şirketlerinin bu serbest bölgeden tüm Orta Asya ülkelerine yönelik satış potansiyelini artırmak istiyoruz. Böylece ticaret hacmini güçlendirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, toplantının diğer konuları arasında ülkedeki havalimanlarının yenilenmesi, Türkiye ile ortak sanayi bölgesi kurulması ve karşılıklı yatırımların kolaylaştırılması yer aldı.

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