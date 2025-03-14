Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Teksas-Türkiye İş Forumunu düzenledi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, forum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Greater Houston Partnership (GHP) İcra Kurulu Başkanı Steve Kean, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktörü Thomas Hardy'nin katılımlarıyla GHP ev sahipliğinde ve American Turkish Business Roundtable işbirliğiyle Houston'da yapıldı.

TAİK bünyesinde yer alan Teksas Komitesi ile yeni karşı kanat kuruluşu GHP arasında ticari ve ekonomik işbirliklerini geliştirmek amacıyla TAİK Başkanı Özyeğin ve GHP İcra Kurulu Başkanı Kean tarafından bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

Anlaşma, Teksas ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin tanıtılmasını desteklemek ve firmalarla ekonomik kuruluşlar arasında teknik ve sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunma amacını taşıyor.

Açıklamada forumdaki konuşmasına yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye ve ABD arasındaki enerji işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye ve ABD, enerji alanında stratejik işbirliğini güçlendirme konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle LNG ticaretimizdeki artış, yenilenebilir enerji yatırımları ve teknoloji odaklı projeler, iki ülke arasındaki ortaklığı yeni bir seviyeye taşımaktadır. Bugün burada atılan adımlar, enerji arz güvenliği, sürdürülebilirlik ve karşılıklı yatırım fırsatları açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak, enerji dönüşümünü hızlandırırken küresel işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "TEKSAS, TÜRK YATIRIMLAR İÇİN KRİTİK BİR MERKEZ HALİNE GELMİŞTİR"

TAİK Başkanı Özyeğin ise forumun enerji alanındaki ikili işbirliklerinin daha da geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, "Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin gelişimi için kararlılıkla çalışıyoruz. 2019'da Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmek adına eyalet bazlı komiteler kurarak, Türk şirketlerinin ABD pazarında daha etkin olmasını destekliyoruz. TAİK, 124'ten fazla üyesiyle ABD'de 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmış ve 3 binden fazla Amerikalıya istihdam sağlamıştır. Özellikle Teksas, Türk yatırımlar için kritik bir merkez haline gelmiştir. TAİK ve GHP arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile bu işbirliği daha da güçlenecek ve yeni fırsatlar doğacaktır." değerlendirmesini yaptı.



Teksas'ın Türkiye için büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Özyeğin, 2023'e kadar ABD'de en büyük ihracat pazarı olan Teksas'ın günümüzde ikinci sırada yer aldığını ve karşılıklı ticaret hacminin her yıl büyüdüğünü kaydetti.

Özyeğin, "Türk firmaları için yatırım olanakları açısından da cazip hale gelen Teksas'a yapılan ihracatta çimento ve demir-çelik ürünleri başlıca sektörler arasında yer almaktadır. Bugün itibarıyla yatırımlarımızın değeri 1,3 milyar doları bulmuş durumdadır. 2024'te ülkemizin Teksas'tan ithalatı 3,2 milyar dolar, Teksas'a ihracatı ise 2 milyar dolardır. Teksas'ın dış ticaretinde ülkemizin payı yüzde 0,5 civarındadır." açıklamasında bulundu.

- ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Forumda, "Enerji" paneli, Jeffrey Blair moderatörlüğünde Sabancı Climate Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, NOV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Gavin Macmillian ve Jones Grup International Kurucu Ortağı Rich Outzen ve 100 ABD'li ve Türk şirketlerinin katılımlarıyla düzenlendi.

Enerji sektöründeki güncel gelişmelerin ele alındığı panelde, enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynakları ve iki ülke arasındaki potansiyel işbirlikleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

TAİK, American Turkish Business Roundtable (ATBR) ve Greater Houston Partnership (GHP), Teksas-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın teşrifleriyle kısıtlı katılımlı olarak Teksas'ın önde gelen 20 enerji firma temsilcilerinin katılımlarıyla Houston'da gerçekleştirdi.

Toplantıda, enerji alanında mevcut ve potansiyel iş birlikleri üzerine fikir alışverişi yapılarak gelecekteki projeler ve yatırım fırsatları ele alındı.

