7 Ağustos 2025 Perşembe
Ekonomi

Türkiye kıtada güçleniyor! Yeni petrol ve doğal gaz hamlesi açıklandı

Senegal Enerji, Petrol ve Madenler Bakanı Birame Souleye Diop ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Enerji alanında iki ülkenin ortak hedefleri doğrultusunda özellikle petrol ve doğal gaz arama ve üretimi ile madencilik alanındaki iş birliğimizi somutlaştırma konusunda fikir birliğine vardık' dedi.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Diop ile Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun Türkiye ziyareti kapsamında görüştüklerini aktardı.

Diop ile görüşmesinde geçen yıl enerji ve hidrokarbonlar alanlarında imzaladıkları mutabakat zaptı çerçevesinde yürüttükleri çalışmaları ele aldıklarını kaydeden Bayraktar, "Enerji alanında iki ülkenin ortak hedefleri doğrultusunda özellikle petrol ve doğal gaz arama ve üretimi ile madencilik alanındaki iş birliğimizi somutlaştırma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.

