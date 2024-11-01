Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Ardından yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclis binası, Millet Bahçesi ve Millet Camii şantiyelerinde incelemeler yaptı. Bakan Kurum, TOKİ tarafından yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve meclis binasının yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, günübirlik ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Bakan Kurum, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da sizlere selamlarını sevgilerini getirdik" sözleriyle konuşmasına başlayan Bakan Kurum, "Bu mukaddes topraklar bizlere şehitlerimizin emaneti" dedi. TOKİ'nin külliye inşaatı ile ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, "Burası KKTC'ye girerken bizleri selamlayacak, şehitlerimizi anacağımız bir alan. Bu alanı Kıbrıs halkına teslim etmiş olacağız. KKTC'nin 100 yılını planlayacak, ihtiyacını giderecek ve ülkeyi dünya arenasına çıkaracak Meclis binasını yıl sonu itibariyle tamamlayıp, Kıbrıs halkına teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANACAK

Bakan Kurum, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan yüksek mahkeme binası ve Millet Kütüphanesi'nin de kasım ayında ihalelerinin yapılacağını, inşasını da yine TOKİ'nin üstleneceğini açıkladı. Sıfır Atık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erken Uyarı Sistemi, tapu kadastro dijital sistemleri ve coğrafi bilgi alt yapısı gibi projelerde KKTC ile iş birliği protokollerinin imzalanacağını dile getirdi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: SİZ BU İŞLERİN UZMANISINIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu proje bu aşamaya gelmiştir. Siz; Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işlerin uzmanısınız. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. 6 Şubat depremi sonrasında da süratle çalışmaların devam ettiğini biliyoruz" dedi.

BAKAN KURUM 4 İNŞAAT ALANININDA İNCELEME YAPTI

Bakan Kurum daha sonra KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclis binası, Millet Bahçesi ve Millet Camii şantiyelerinde incelemeler yaptı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Levent Sungur'un da bulunduğu inceleme ziyaretinde Bakan Kurum, şantiyeleri dolaşan Bakan Kurum, proje hakkında mühendislerden bilgi aldı.

'EKMEĞİMİZİ SUYUMUZU GELECEĞİMİZİ DE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Bakan Kurum, "KKTC'deyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ile birlikte, TOKİ eliyle yaptığımız KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde devam eden çalışmalarımızı inceledik. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binasını yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Millet Bahçesi ve Millet Camii projelerimizi de haziran ayına kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKANLARLA ORTAK GÖRÜŞME YAPILACAK

Bakan Kurum KKTC ziyareti kapsamında KKTC Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olan Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak görüşme gerçekleştirecek.

KKTC'DE TOKİ'NİN BÜYÜK PROJESİ

KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, KKTC Millet Bahçesi, Millet Camii ve diğer tesislerin inşası TOKİ tarafından yapılıyor. 639 bin 475 metrekarelik proje alanında, konferans, toplantı, resepsiyon ve kabul salonlarının yer alacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa ediliyor. Aynı alanda Cumhuriyet Meclis binasının da inşası sürüyor. KKTC Millet Bahçesi'nde de yeşil alanlar, etkinlik alanları, büfeler, otoparklar ve spor sahalarının yapımı hızla devam ediyor.

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