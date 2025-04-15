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Ekonomi

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi arasında kritik toplantı! Ticaretin önündeki engeller azaltılacak

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında serbest ticaret anlaşması (STA) üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirildi.

AA15 Nisan 2025 Salı 22:58 - Güncelleme:
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi arasında kritik toplantı! Ticaretin önündeki engeller azaltılacak
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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve KİK arasındaki STA müzakerelerinin üçüncü turu Ankara'da yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile KİK baş müzakerecisi Dr. Raja Al Marzouqi, müzakere sürecinde kaydedilen ilerleme ve önümüzdeki aşamalara ilişkin görüşmelerde bulundu.

Mal ticareti, menşe kuralları, yatırımlar, dijital ticaret ve hizmet ticareti fasılları gibi farklı alanlarda devam edecek olan müzakereler sonucunda taraflar arasında dengeli bir anlaşmaya ulaşılması ve ticaretin önündeki engellerin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

TİCARET HACMİ 27,7 MİLYAR DOLAR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Geçen yıl itibarıyla Türkiye ile KİK üyesi ülkeler (Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE ve Umman) arasındaki ticaret hacmi 27,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte, Türkiye ve KİK üye ülkelerinin dünya ile toplam ticaret hacimlerinin 2,4 trilyon dolar seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, STA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte küresel ölçekte en büyük serbest ticaret alanlarından birinin hayata geçeceği öngörülüyor.

Anlaşmanın ayrıca turizm, sağlık, eğitim, lojistik ve bilişim gibi çeşitli sektörlerde karşılıklı hizmet yatırımlarını ve müteahhitlik alanındaki işbirliğini daha da derinleştirecek bir zemin oluşturacağı kaydedildi.

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