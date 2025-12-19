Türkiye kriptoda bölgenin lideri! İşlem hacmi 200 milyar dolara ulaştı

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kripto para ekosisteminde bu yıl yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak, gelecek yıla ilişkin beklentilerini anlattı.

Türkiye'de regülasyon çalışmalarının 2025'te hızlandığına dikkati çeken Dönmez, "2025, Türkiye'de kripto varlık ekosistemi açısından regülasyonların somut biçimde hayata geçtiği bir dönüm noktası oldu. Düzenleyici çerçevenin hız kazanması, sektörde kısa vadeli ve gri alanlarda hareket eden oyuncularla uzun vadeli, kurumsal bakış açısına sahip yapılar arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koydu." dedi.

Dönmez, platform olarak kendilerinin de bu süreci bir uyum zorunluluğu değil, sektörün sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesi için kritik bir eşik olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu güven ortamının bugüne kadar temkinli yaklaşan kullanıcı segmentlerinin kripto paralarla temasını anlamlı ölçüde artırdığına dikkati çeken Dönmez, "Bizim açımızdan da 2025, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin öne çıktığı bir yıl oldu. Kullanıcı sayısı ve işlem hacimleri artarken bizi asıl memnun eden unsur bu büyümenin daha bilinçli ve uzun vadeli düşünen bir kullanıcı profiliyle gerçekleşmesiydi." diye konuştu.

- "TÜRKİYE ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİNDE AÇIK ARA LİDER "

Dönmez, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 200 milyar dolarlık işlem hacmiyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde açık ara lider konumda yer aldığı bilgisini vererek, "Binance TR de yalnızca Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veren yerel bir platform olmasına rağmen, bütün dünyadaki kripto varlık platformlarını hacim, likidite ve piyasa sağlığı gibi kriterlere göre sıralayan CoinMarketCap adlı kuruluşun sıralamasında ilk 15'te yer aldı." ifadesini kullandı.

Türk kullanıcıların 2025'te işlem tercihlerine bakıldığında iki ana eksende şekillendiğine işaret eden Dönmez, ilk eksende bitcoin ve ethereum gibi majör kripto paraların uzun vadeli değer saklama aracı olarak öne çıktığını dile getirdi.

Dönmez, buna paralel olarak, piyasa döngülerine bağlı şekilde görece daha yüksek risk barındıran altcoinlere ilginin de dönemsel olarak arttığını ve özellikle bireysel yatırımcıların piyasaya yeniden yöneldiği dönemlerde altcoin işlem hacimlerinde belirgin bir hareketlilik gözlemlendiğini anlattı.

- "DAHA BİLİNÇLİ KARARLAR ALAN KULLANICI PROFİLİ GÜÇLENDİ"

Ortalama yatırımcı profilinde de yıl içinde belirgin bir dönüşüm gözlendiğini belirten Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Finansal okuryazarlığı yüksek, daha bilinçli kararlar alan kullanıcı profili güçlenirken kısa vadeli al-sat yaklaşımının yerini daha stratejik ve uzun vadeli bir yatırım anlayışı almaya başladı. Kasım ayında yaklaşık 3 bin kullanıcımızla gerçekleştirdiğimiz ankete göre katılımcıların yüzde 78'i 18 ile 34 yaş aralığında yer alıyor. Bu tablo, Türkiye'de kripto ekosisteminin ağırlıklı olarak 34 yaşın altındaki kullanıcılar etrafında şekillendiğini gösteriyor. Ayrıca 2025'te kurumsal ve profesyonel yatırımcı ilgisinde de önemli bir artış yaşandı. Regülasyonların sağladığı güven ortamı, kriptonun bireysel yatırımın ötesine geçerek daha geniş bir finansal portföyün parçası haline gelmesinde belirleyici rol oynadı."

Dönmez, gelecek yıl ise odaklarının uyum çalışmalarını merkeze alarak Türkiye'de endüstriyi güvenli, güvenilir, erişilebilir ve temiz bir finansal sistem sunan konuma getirmek olacağını söyledi.

Bu doğrultudaki çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Kullanıcı deneyimini sadeleştiren yeni ürün ve özellikleri yasal çerçeveye tam uyumlu şekilde, kademeli olarak devreye almaya devam edeceğiz. Kadınların ve gençlerin bu alana daha güçlü bir şekilde katılımını destekleyen projeleri büyütmeyi sürdüreceğiz. 2026 ve sonrasında ise hedefimiz Türkiye'nin yalnızca kriptoyu kullanan değil, aynı zamanda bu teknolojiyi üreten ve yön veren ülkelerden biri olmasına katkı sağlamak olacak."