Türkiye küresel arenada vitesi artırdı! Tam 10 bin 300 kilometrekarelik blok: Petrol devine çifte yetki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerjide attığımız yerli ve milli adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz. Milli petrol şirketimiz TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı. TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürütecek.

AKDENİZ'DE 10 BİN 300 KİLOMETREKARELİK BLOK

Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacak. Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni'ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya'nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkanlarını değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ULUSLARARASI PORTFÖYÜMÜZ GÜÇLENİYOR"

Sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, "Açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz. Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO'nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

LİBYA PETROL KURUMU BAŞKANI, TPAO'NUN HİDROKARBON İHALESİNİ KAZANMASINDAN MEMNUN OLDUKLARINI SÖYLEDİ

NOC Başkanı Süleyman, ülkesinin 17 yılın ardından 22 sahada çıktığı hidrokarbon arama ve işletme ihalesinin sonuçlarının ardından basın açıklaması yaptı.

Süleyman, ihalede Murzuk, Gadamis, Sirenayka ve Sirte'deki havzalar ile açık deniz havzaları için başvuru yapan 37 şirketten 7'sinin kazandığını belirtti.

Kazanan enerji şirketlerinin sismik araştırma ve keşif sondajlarına kısa süre içinde başlayacağını aktaran Süleyman, "Bu (ihale), Libya petrol sektörüne önemli bir katkının yanı sıra, ekonomik bir katkı olarak da görülmelidir." ifadelerini kullandı.

Kara ve denizdeki 5 sahada 7 şirketin çeşitli konsorsiyumlarla arama yapacağını paylaşan Süleyman, TPAO, İspanyol Repsol, Macaristan merkezli MOL, İtalyan Eni, Qatar Energy, ABD'li Chevron ve Nijerya şirketi AITEO'nun ihaleyi kazanan şirketler olduğunu kaydetti.

"Gerçek şu ki, kazanan şirketler iyi teklifler sundukları için kazandılar. Türk şirketlerini memnuniyetle karşılıyor ve Libya petrol sektörüne yatırım yapma ilgilerini takdir ediyoruz." diyen Süleyman, ihalenin açıklandığı bugünün Libya petrol sektörünün tarihinde özel bir gün olduğunu dile getirdi.

7 ŞİRKET 5 SAHADA ARAMA YAPACAK

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti de TPAO ve Repsol konsorsiyumunun C3 kara sahasını (Sirte havzası), AITEO'nun M1 kara sahasını (Murzuk havzası), Chevron'un S4 kara sahasını (Sirte havzası), Eni ve Qatar Energy konsorsiyumunun O1 deniz sahasını (Sirte deniz havzası), TPAO, Repsol ve MOL konsorsiyumunun O7 deniz sahasını (Sirte deniz havzası) kazandığını paylaştı.

