Türkiye küresel lojistik üssü olma noktasında ilerliyor

AA 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:17

Tekin AA muhabirine lojistik sektörüne ilişkin yaptığı açıklamada İGA İstanbul Havalimanı gibi son 20 yılda yapılmış önemli ve dev yatırımların sektörü heyecanlandırdığını söyledi.

Lojistik sektörün açısından 2021 yılının 2020'ye göre daha rahat bir seyir izlediğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Burada gerek aşının bulunması, aşılama faaliyetlerinin artması, limanlarımızda ve gümrüklü sahalarımızda önlemlerin artırılmasından kaynaklı bir nebze olsun rahatlayan bir seyir izledi. Onun dışında 2021 yılı birçok krizi de barındırdı.2021'de konteyner eksikliği maalesef çok yoğun bir kriz noktasına geldi.Nakliye bedelleri özellikle Çin tarafında, Uzak Doğu taşımalarında konteyner başına ortalama bedeller 2 bin dolarlardan 14 bin dolarlara kadar ilerledi ve şu anda hala bu seyirde."

-"FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARININ ÜZERİNE GİDİLMESİ SEKTÖRÜMÜZCE DE TAKDİRLE KARŞILANIYOR"

Tekin, taşıma fiyatlarında yaşanan ciddi artışların enflasyona da olumsuz anlamda etki ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şunu açıkça belirtmek gerekiyor ki pandemi maalesef taşımacılar tarafından suiistimal edildi.Gemi sayısı aynı kalmasına rağmen bir konteynerde ödenen rakamda yaklaşık 12 bin dolar artış gözlemlendi. Bu da kilogram başına yarım dolarla bir dolar arasında hepimizin piyasada ödediği etiketlere maalesef yansıdı. Enflasyonun tabii ki birçok farklı gerekçesi var şu anda ödediğimiz rakamlar bunun sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor maalesef.



2020 ve 2021 yılında dünya taşımasının yaklaşık yarısından fazlasını yapan 2 tane hat milyar doların üzerindeki karlılıklarla seneyi kapattılar yani burada hepimizin cebinden çıkan kilogram başına yarım dolar bir dolarlık artışlar orada birilerinin cebine milyar dolar olarak yansıdı. Fahiş fiyat uygulaması maalesef burada da karşımıza çıktı.Bu arada Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un önderliğinde, fahiş fiyat uygulamalarının üzerine gidilmesi sektörümüzce de takdirle karşılanıyor."

-TÜRKİYE'NİN YATIRIMLARI LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ HEYECANLANDIRDI"

Türkiye'nin lojistik sektöründe küresel açıdan önemli bir oyuncu olması amacıyla yaptığı yatırımların önemine vurgu yapan Tekin, "Açıkçası, Türkiye'nin global oyuncu olma hedefiyle 20 yıllık yatırım döneminde başta İstanbul Havalimanı gibi ulaşımda gerçekleştirdiği dev ve önemli yatırımlar lojistik heyecanlandırdı." dedi.

Tekin dijitalleşmenin lojistik sektörü açısından kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaparak,"Lojistik şirketleri teknoloji şirketine dönüşmek durumunda teknoloji şirketine dönüşemeyen şirketlerin maalesef ayakta kalmasının son derece zorlaştığı dönemlere giriyoruz. Lojistik sektörü bu alanda en çok etkilenecek sektörlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Ticarette e-ihracat ile birlikte dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Burada ticaretin dönüşümünü çok kısa bir algılarsak lojistiğin dönüşümü açısından fırsatları da öğrenme şansımız olur. 2021'de dünya çapındaki e-ticaretin toplam tutarı 5 trilyon dolara ulaştı. 2022 yılında Türkiye gerek bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo'nun ulaştığı 100'den fazla ülke ve nokta göz önünde tutulduğunda, gerek 3 saat uçuş mesafemizle 50'nin üzerinde ülkeye temas ettiğimiz düşünüldüğünde ve Türkiye'mize özgü 3 kıtada uygun bir kültür mozaiğimizin karşılığıyla beraber Türkiye aslında bölgesel bir lojistik üssü olmaktan ziyade küresel bir lojistik üssü olma noktasında ilerliyor."

Tekin, Türkiye'nin gelişen e-ticaret pazarından daha büyük pay alması gerektiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle E ticaret tarafında gelişen pazardan ülkemizin yeterince pay alması adına şirket olarak eğitimlerimiz son hızla devam etmekte. Bu konuda bir çok üniversitede, birçok ticaret ve sanayi odasında eğitimler, paneller düzenliyoruz.Bu çerçevede davet edilen her yere icabet etmeye çalışıyoruz.İhracatımızın artması ülkemiz açısından önemli ihracat ve turizm dışında çıkış noktası çok fazla yok. Burada savunma sanayimizin ihracatı ve e-ihracatımız son yıllarda göze çarpan düzeyde. Umuyoruz ki ihracatımızın artmasıyla daha refah, daha güzel bir ülkeye sahip olacağız."

Türkiye'nin e-ticarette lojistik üssü olması noktasında e-ihracat yapacak lojistik şirketlerinin desteklenmesinin önemine dikkati çeken Teken,"Son olarak da çevre üzerine birkaç cümlesinden bahsetmek istiyorum. Bizim taşımalarımızın tamamı bu gezegende oluyor. Başka bir gezegene taşıma yapamıyoruz. Gezegenimize de sahip çıkma adına gerek insanlığa, çevreye, doğaya bu çerçevede gereken koşullarda öncü bir şirket olmak adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.