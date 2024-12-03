Türkiye kurucu ortaklarından biri! EİT dönem başkanlığı 2025'te dost ülkeye geçecek

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Nurtleu, İran'ın Meşhed kentinde düzenlenen EİT Dışişleri Bakanları Konseyi 28. Toplantısı'na katıldı.

Nurtleu, burada yaptığı konuşmada, 2025'te EİT dönem başkanlığının Kazakistan'a geçeceğini ve bu görevi üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

Bakan Nurtleu, Kazakistan'ın EİT dönem başkanlığının "Bölgesel ulaşım bağlantısının ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi" sloganıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

EİT üyesi ülkeler arasında ulaşım yollarının geliştirilmesi, hızlı yük trenlerinin hizmete açılması, dijital geçiş sisteminin oluşturulması ve bölge içi ticaret hacminin artırılmasını özellikle önemli bulduklarını dile getiren Nurtleu, bunun yanı sıra gıda güvenliğinin sağlanması alanındaki ortak sorunların çözümü için EİT ile İslam Gıda Güvenliği Örgütü arasında işbirliği kurulmasını önerdi.