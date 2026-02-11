Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, enerji sektöründe hidrokarbona olan bağımlılığını kırıp, Türkiye'nin tecrübesi ve yatırımlarıyla yenilenebilir enerjideki potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlıyor.

Libya'nın elektrik enerjisi petrol ve doğal gaza dayan santrallerden temin ediliyor. Ülkenin güneş ve rüzgar enerjisinde ciddi potansiyeli olmasına rağmen hidrokarbon ürünlerine uygulanan sübvansiyon yenilenebilir enerji sektörünü uzun yıllar geride bıraktı.

Libya, hükümetin Ulusal Yenilenebilir Enerji Stratejisi kapsamında 2035'e kadar enerji portföyünün yüzde 20'sini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitlendirmeyi hedefliyor.

- TÜRKİYE, LİBYA'DA YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdusselam el-Ensari, AA muhabirine, ülkesinin yenilenebilir enerji alanındaki durumunun gün geçtikte iyileştiğini ve uluslararası şirketlere yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile çalıştıkları yenilenebilir enerji mevzuatının Libya Temsilciler Meclisinde ilgili komisyonun incelemesinde olduğunu kaydeden Ensari, "Yenilenebilir enerji yasası, yenilenebilir enerjiyi düzenleyen kapsamlı bir yasa. Özel sektör ve kurumlar arasındaki ilişkiyi düzenleyecek ve işleri kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ülkesinin ilişkilerinin tarihi derinliğine dikkati çeken Ensari şunları kaydetti:



"Türk şirketleri (Libya'da yenilenebilir enerji alanında) kapasite geliştirmede, önceliklerin belirlenmesinde, pilot projelerde önemli bir rol oynayacak. İnşa ve yatırım süreçlerine dahil olacaklar."

Ensari, yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin özel sektörünün Libya'daki kurum ve şirketlerle ortaklıklar kurup bu işbirliklerini başarıyla yürütebileceğine inandıklarını belirterek Türk şirketlerine Libya'nın kapısının her zaman açık olduğunu vurguladı.

- LİBYA VE TÜRKİYE İŞBİRLİĞİYLE KARŞILIKLI FAYDA SAĞLAYACAK SOMUT PROJELER HAZIRLAMAYI BAŞARACAĞIZ

Libya Yenilenebilir Enerji Şirketi Üst Yöneticisi Asil Yunus Ertime, ülkesinin geniş araziler, güneş enerjisinde ciddi bir potansiyele ve Libya Genel Elektrik Şirketi'nin de güçlü bir şebekeye sahip olduğunu söyledi.

Ülkesinin 2035'e kadar yeni projelerle enerji çeşitliğinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflediğini kaydeden Ertime, hükümet ve ilgili enerji kurumlarının çalışmalarıyla ülkenin Ulusal Yenilenebilir Enerji Stratejisinin geliştirildiğini aktardı.

Türkiye ile enerji alanında birçok sektörde mevcut ortaklıklarının bulunduğunu söyleyen Ertime, şu ifadeleri kullandı:



"Libya ve Türkiye arasındaki işbirliğiyle, her iki ülkeye de karşılıklı fayda sağlayacak somut projeler hazırlamayı başaracağız. Türkiye (Libya'da enerji alanında) öncü oldu ve önemli bir rol oynadı."

- LİBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ, TÜRK TARAFININ KATILIMINI DESTEKLİYOR

Ertime, yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin tecrübesini yakından görmek için en son Aralık 2025'te Türkiye'ye ziyaret düzenlediklerini belirtti.

Libyalı yetkili, "Türk özel sektöründeki yatırımların ülkeye nasıl hizmet ettiğini, elektrik dağıtımını, hükümetle koordinasyonu nasıl sağladıklarını ve üretim tesislerini gördük. Yenilenebilir Enerji Kurumu aracılığıyla bu tesislerle sözleşmeler imzalanacak ve yüksek kaliteli ürünler üretecekler." dedi.

Türkiye'de nisan ayında düzenlenecek yenilenebilir enerji fuarlarına katılacaklarını aktaran Ertime, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sanırım nisan ayında Türkiye'deki Expo'da, büyük bir yenilenebilir enerji fuarı da olacak. Biz de katılacağız ve bu fuarda Türk tarafıyla daha fazla işbirliği yaparak nasıl yönetileceğini göreceğiz. Başbakanlık, Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Türk tarafının katılımını destekliyor. Türk pazarı bize yakın ve Libya ile Türkiye arasındaki en güçlü ekonomi."