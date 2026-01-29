Türkiye Libya planını hazırladı! 4'lü takas sürprizi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de katıldığı bir programda yeni enerji anlaşmaları, petrol ve doğalgazdaki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Türkiye'nin enerji vizyonuna dair kritik açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız," sözleriyle yeni dönemin parolasını verdi. Bakan Bayraktar, küresel devlerle yürütülen süreçlere değinerek, "Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

GABAR PETROLÜNDE 1 MİLYON VARİL HEDEFİ

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz," diyerek Türkiye'nin enerji üretimindeki dev hedefini paylaştı.

TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Libya ile yürütülen diplomatik ve ekonomik ilişkilerin enerji sahasındaki yansımalarını anlatan Bakan Bayraktar, "2026 yılı, Libya ve Türkiye arasında enerjide iş birliği yılı olacak. Şubat ayında Libya'da yapılacak olan yeni lisanslama ihalesine Türkiye olarak iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hem deniz (offshore) hem de kara sahalarında aktif rol alacağız," açıklamasında bulundu. Libya hükümetiyle yürütülen ikili projelerin önemine vurgu yapan Bayraktar, "Libya'da mevcut projelerde yer alan şirketlerle ortaklıklar kurmayı ve 2026'nın ilk yarısında bu görüşmeleri neticelendirmeyi planlıyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Türkiye, Libya'da çok daha güçlü bir şekilde varlık gösterecektir," ifadelerini kullandı.

TAKAS MODELİYLE ENERJİ ZİNCİRİ

Enerji kaynaklarının piyasaya sürülmesi noktasında geliştirilen akılcı projelere değinen Bakan Bayraktar, "Libya'da bulduğumuz doğal gazı Türkiye'ye getirmek yerine, coğrafi yakınlığı olan İtalya piyasasına satabiliriz. Bu noktada İtalya'nın Azerbaycan'dan aldığı gazı takas (swap) yöntemiyle kendi hanemize yazdırabiliriz. Bu tür farklı iş modelleriyle bir değer zinciri oluşturacağız," sözleriyle Türkiye'nin bölgesel bir enerji oyun kurucusu olduğunun altını çizdi.

SOMALİ VE PAKİSTAN'DA SONDAJ HAREKATI

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü küresel ölçekte sergilemeye devam ettiğini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Somali'de aslında ikinci faza geçiyoruz. 2024 yılında tamamladığımız sismik çalışmaların ardından, 2026 yılında üç farklı deniz sahasında sondaj yapmaya karar verdik. Nisan ayı itibarıyla Somali'de ilk sondajımıza başlayacağız," müjdesini verdi. Bu dev operasyon için filonun güçlendirildiğini ifade eden Bayraktar, "Çağrı Bey ve Yıldırım isminde iki yeni sondaj gemisini filomuza kattık. Çağrı Bey gemimizi önümüzdeki ay Somali'ye uğurlayacağız. Pakistan'da ise daha sığ sularda farklı bir ekipmanla çalışacağız; Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerimizle orada da faaliyetlerimizi başlatacağız," sözleriyle yeni operasyon bölgelerini aktardı.

SURİYE'DE ENERJİ ALTYAPISI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından bölgedeki normalleşme adımlarına enerji desteği verdiklerini kaydeden Bakan Bayraktar, "8 Aralık 2024'ten hemen sonra yeni Suriye yönetimiyle teknik bir ekip üzerinden çalışmalara başladık. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Suriye'deki hayatı normalleştirmek ve temel hizmetlere erişimi sağlamak. Bu sayede Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenle ülkelerine dönebilecekleri şartları oluşturmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

SURİYE'YE 500 MEGAVATLIK ELEKTRİK DOPİNGİ

Suriye'ye yönelik enerji ihracatındaki artışa dikkat çeken Bayraktar, "Kuzey Suriye'ye verdiğimiz elektrik miktarını artırdık. 2026 yılında Halep hattının devreye girmesiyle 500 megavatlık bir artış daha söz konusu olacak. Ayrıca, 2 Ağustos itibarıyla Azerbaycan'dan gelen doğal gazı Kilis üzerinden Suriye hattına bağladık. Şu anda Suriye'ye doğal gaz akışı devam ediyor. Bu gaz hem konutlarda hem de elektrik santrallerinde kullanılarak bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor," açıklamasında bulundu.

Suriye'nin yeniden inşası için finansman kaynağının ülkenin kendi yer altı zenginlikleri olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Suriye'nin petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Özellikle ülkenin kuzeydoğusundaki petrol üretiminin 2000'li yılların başındaki seviyelere döndürülmesi kritik önemde. Ayrıca Suriye önemli bir fosfat ülkesi; bir ekibimiz şu an orada bu konuda çalışmalar yürütüyor. Suriye'nin kendi kaynaklarını hayata geçirebilirsek, inşa ve ihya süreci çok daha sürdürülebilir olacaktır," sözlerini kaydetti.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE ENERJİ PİYASALARI

Dünya enerji piyasalarındaki fiyat oluşumlarının sadece arz ve talep dengesiyle açıklanamayacağını belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Enerji fiyatları büyük oranda arz-talep dengesine bağlı olsa da, en az onun kadar önemli olan jeopolitik gelişmelerin odağında yer alıyor. Günlük 20 milyon varillik bir petrol akışının gerçekleştiği bir lojistik güzergahtan ve önemli üreticilerden bahsediyoruz," sözleriyle bölgedeki stratejik risklere dikkat çekti.

Petrol piyasasının son on yılda pek çok krizle test edildiğini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Petrol piyasaları son 8-10 yılda Venezuela'ya yönelik uzun süreli yaptırımlar, İran üzerindeki baskılar ve 2022 sonrası Rusya'nın karşı karşıya kaldığı durumlar gibi çok büyük şoklar yaşadı. Tüm bu kısıtlamalara rağmen küresel petrol piyasası bir şekilde dengede kalmayı başardı," ifadelerini kullandı. Bayraktar, 2019 yılında Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan büyük saldırıyı örnek göstererek, "Eski zamanlarda böyle bir saldırı olduğunda piyasada çok daha anormal hareketler görebilirdik; ancak dünya petrol piyasası önemli bir evrim geçirdi," değerlendirmesinde bulundu.

Küresel piyasalardaki dengenin temel taşlarından birinin ABD'nin üretim kapasitesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Piyasadaki bu değişimin en önemli etkenlerinden biri ABD'nin dünyanın en büyük üreticisi haline gelmesidir. Kaya petrolü ve gazıyla birlikte günlük 13-14 milyon varil üretim gerçekleştiren bir ABD gerçeği var. Bu durum piyasalar üzerinde dengeleyici bir rol oynuyor," açıklamasını yaptı.

Gelecek döneme dair fiyat tahminlerini paylaşan Bakan Bayraktar, "Komşumuzda ve bölgemizde asla bir istikrarsızlık istemeyiz. Ancak petrol piyasaları açısından baktığımızda ve 2026 yılının ABD için bir seçim yılı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, fiyatlarda çok anormal bir hareketlilik beklemiyorum. Öngörüm, daha dengeli bir petrol fiyatı oluşacağı yönündedir," sözleriyle küresel enerji piyasalarına dair beklentilerini aktardı.

KARADENİZ'DE 6 YENİ KUYU VE 8 MİLYON HANE MÜJDESİ

Karadeniz'deki doğal gaz üretiminde vites yükseltildiğini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "2026 yılı Türkiye için doğal gazda yeni bir rekor yılı olacak. Rize, Ordu, Kastamonu ve Samsun açıklarında 6 yeni derin deniz sondajı planladık. Karadeniz gazının üretimini artırmak için Osman Gazi yüzer üretim platformumuzu devreye alacağız. Bu dev platform 20 yıl boyunca 4 milyon haneye yetecek gaz üretecek. Böylece toplam üretimimiz 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacak," ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DA ABD'Lİ DEVLE KAYA PETROLÜ İŞ BİRLİĞİ

Kaya petrolü ve gazı teknolojisinde dünya devleriyle stratejik ortaklıklar kurulduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, "Diyarbakır Silvan bölgesinde dünyanın lider şirketlerinden bir ABD'li dev ile ortaklık gerçekleştirdik. 2026 yılından itibaren 3 yıllık bir program kapsamında 24 yeni kuyu açacağız. Yatay sondaj teknolojisiyle yerin 3 kilometre altına inerek kayaların içindeki petrolü ve gazı ekonomiye kazandıracağız. Bu sahalarda Gabar'ın bile ötesine geçebilecek bir potansiyel olduğuna inanıyoruz," sözleriyle yeni enerji hamlesini duyurdu.

TRAKYA'DA KAYA GAZI, GABAR'DA ÜRETİM REKORU

Enerji üslerinin genişletildiğine dikkat çeken Bayraktar, "Diyarbakır'daki kaya petrolü başarısını Trakya'da kaya gazı ile taçlandırmak istiyoruz. Gabar'da ise günlük 80 bin varillik üretim seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği aştık. Ancak burada durmuyoruz; Hakkari ve Van bölgelerinde de yeni rezervler bulmak için sismik ve sondaj çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz," açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunun 2026'da küresel bir boyut kazanacağını vurgulayarak, "2026 büyüme stratejimizin merkezinde sadece yurt içi üretim değil, Irak, Libya, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerle yapacağımız güçlü ortaklıklar yer alıyor. Hem kendi topraklarımızda hem de sınır ötesinde Türkiye'nin enerji imzasını her yere taşıyacağız," ifadelerini kullandı.