Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı geceye katılımın çok yüksek olduğunu belirten Strong Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek ‘‘Kısa sürede organize ettiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni her yönüyle muhteşem oldu. Törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, yorgunluğumuzu hafifletti. Gördüğümüz ilgi 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız törenimiz için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak’’ dedi.

Törenin düzenlenmesine büyük katkı sağlayan TARBİGEM Genel Başkan’ı Fuat Kukut ‘‘Türk ekonomisinde fark yaratan, liderliğe koşan başarılı markalarının yanında sanat dünyasının önemli isimlerinin ödüllendirildiği Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’ne destek vermekten oldukça mutluyuz. Böylesi zor bir dönemde iş ve sanat dünyasına verilen ödüllerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve ödül alan markaları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Törende, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle ‘’Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’’ ödülünü Murat Ünalmış, ‘‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’’ ödülünü ise Hercai dizinde Reyhan karakterine hayat veren Ebru Şahin aldı.

Sinan Çalıkoğlu’nun ‘‘Yılın En İyi Komedi Oyuncusu’’ ödülünü kucakladığı törende, Furkan Palalı, ‘‘Yılın En İyi Romantik Komedi Oyuncusu’’, Burak Serdar Şanal ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu’’, Vildan Atasever ‘‘Yılın Başarılı Kadın Oyuncusu’’, Murat Kekili ‘‘Türk Rock Müziğine Katkı Ödülü’’nü aldı.

’’YILIN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ MARKASI’’ ÖDÜLÜ TT TEKNOLOJİ’NİN

Yılda 2 milyondan fazla teknoloji ürününü tüketici ile buluşturan, Türkiye’nin en büyük perakende teknoloji mağazalarının stratejik ortağı TT Teknoloji, geliştirdiği ve üretimini gerçekleştirdiği bilgisayar, IT aksesuarlar, mobil aksesuarlar, drone ve giyilebilir teknoloji alanındaki ürünleriyle Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde ’’Yılın Teknoloji Ürünleri Markası’’ seçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Cesur Coşkunoğlu ödülünü Sabah Gazetesi Ekonomi Köşe yazarı Dilek Güngör’den alırken;’’ 10 yıl önce çıktığımız bir serüvende şu anda bu ödülü almaktan son derece mutluyuz. Bu ödülü alırken öncelikle iş ortağım ve kardeşim Serhat Seyhan’a Ramazan Aybar’a ve Genel Müdür Yardımcımız Murat Kurtoğlu’na teşekkür ederim. Bu ödülü tek başına ben değil 80 kişilik bir büyük aile olarak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımız adına alıyorum’’ dedi.

‘‘OPTİK SEKTÖRÜ LİDER İŞ ADAMI’’ ÖDÜLÜ OPTİK SEKTÖRÜNE SUNDUĞU KATKILARLA EROL HARBİ’NİN OLDU

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurduğu Opak Lens’i Türkiye'nin en büyük lens ve cam deposu haline getiren Erol Harbi, sektörün gelişimi ve insanların göz sağlığı konusunda bilinçlenmesi için yaptığı demokratik eylemlerle Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Optik Sektörü Lider İş Adamı’’ ödülüne layık görüldü.

Gecede ödülünü alan Erol Harbi;’’ Öncelikle bu güzel ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Sevgili ortağım dostum Turgay Çoşkun’a da her zaman bana destek verdiği ve yanımda olduğu için teşekkür ediyorum. Ülkeler 2 şekilde işgal edilir birisi topla tüfekle ikincisi de maalesef ekonomik olarak… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir lafı vardır, "Hattı Müdafaa Yoktur, Sathı Müdafaa Vardır" o satıh tüm vatan toprağıdır. İşte biz iş adamlarının yapması gerekende ekonomik olarak ülkemize kurulan tehlikelerle mücadele etmektir. Ben hep gençlere örnek olmaya çalıştım, inşallah örnek olabilmişimdir. Ne mutlu Türküm diyene’’ dedi.

‘‘YILIN ÖDEME SİSTEMLERİ MARKASI’’ FATURAMATİK

81 ilde bulunan 6300 tahsilat noktasıyla yıllık 60 milyon fatura tahsilatı gerçekleştiren Faturamatik, sektördeki liderliğini sürdürdüğü 20. Yılında Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Ödeme Sistemleri Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Törende ödülünü alan Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kaleli;’’ Bu ödülün arkasında 200 kişilik genel müdürlük çalışanlarımız, 6400 civarında temsilcimiz ve yaklaşık 15 bin çalışanımız var. Huzurunuzda hepsine buradan teşekkür ediyorum. Aslında bu ödülün sahibi onlar’’ dedi

‘‘YILIN LİMAN İŞLETMECİLİĞİ MARKASI’’ ÖDÜLÜ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KONTEYNER LİMANINA SAHİP M.I.P’NİN

2007 yılında PSA International ve Akfen Holding ortaklığıyla kurulan ve 2017 yılında IFM Investors’ın hissedarları arasına katılan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş, 112 hektarlık alanı, 21 adet rıhtımıyla Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olma özelliğiyle Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Liman İşletmeciliği Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

MPI adına ödülü alan Halkla İlişkiler Müdürü Sevda Onbaşlı;’’ Bu ödülü 2 bin MPI çalışanı adına alıyorum. Zor bir iş ama güzel bir iş yapıyoruz. Türkiye için çok güzel şeyler yapıyoruz. Türkiye’nin lider limanı olarak bugün başarımızı 17. kez taçlandırmış oluyoruz ve bunun gururunu yaşıyoruz hep birlikte. Katkısı olan destek veren herkese, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’ dedi.

‘‘YILIN YAT MARKASI’’ YAKALADIĞI İHRACAT BAŞARISIYLA BEGÜM YATÇILIK’IN OLDU

Uluslararası otoriteler tarafından dünyanın en iyi 10 yat acentesi arasında gösterilen Begüm Yatçılık, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer alarak Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde ‘‘Yılın Yat Markası’’ ödülünü kazandı.

Begüm Yat’ı kurup dünyanın en iyi 10 yat acentesi arasına çıkarmayı başaran Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu törende ödülünü alırken;’’ Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu değerli ödülü tüm mesai arkadaşlarım ve şirketim adına almaktan gurur duyuyorum’’ dedi.

’’YILIN PLASTİK ÜRÜNLER ÜRETİCİ MARKASI’’ ÖDÜLÜ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OTOMOTİV PARÇALARI TEDARİKÇİSİ BPLAS’IN

Bursa ve Kocaeli’nde bulunan 7 entegre tesisinde toplam 300 bin metrekare alanda üretim gerçekleştiren Gökçen Group iştiraki olan ve Türkiye'nin en büyük otomotiv parçaları tedarikçisi Bplas, geniş enjeksiyon makine parkuruyla otomotiv başta olmak üzere birçok sektör için üretim gerçekleştiriyor.

Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ’’Yılın Plastik Ürünler Üretici Markası’’ seçilen Bplas’ın ödülünü Gökçen Group Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen aldı.

Gökçen ödül konuşmasında;’’Bplas’ın benim için önemli bir yeri var. İş hayatımda ilk kurucu ortak olduğum bir şirket. Sıfırdan başlayıp, çok iyi bir yere getirdik.Bu sene gençlerde yavaş yavaş şirketimize katılmaya başladı 161.yılımızda artık 6. nesile devrediyoruz. Dolayısıyla bu ödülü gençlere ve çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN YAZILIM SEKTÖRÜ- BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ ÇÖZÜMLERİ MARKASI’’ AIMS

Bankacılık, sigorta, perakende, kamu gibi sektörlerde duyulan ihtiyaçlara yönelik birçok proje gerçekleştiren AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri, şirketlerin işleyişlerinin her aşamasında toplanan ham verileri, aksiyon alınabilir bilgiye dönüştürerek doğru kararların alınmasında ciddi katkı sağlıyor.

Şirketlerin başarılarının artmasına katkıda bulunan AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Yazılım Sektörü- Büyük Veri Analitiği Çözümleri Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketi adına ödülü alan Genel Müdür Dr. Tülin Güzel;’’Aims olarak bu sene 19 senemiz. Kuruluşların en büyük değeri işleyişlerinin her aşamasını kaydettikleri verileri geleceğe dair öngörülerde kullanılması ve kurumların karar mekanizmasına entegre edilmesi başarıları açısından son derece kritik. Bizde 19 yıldır yapay zeka, veri analitiği alanlarında hizmet veriyoruz. Aims ailesine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN BİLİŞİM SEKTÖRÜ KADIN GİRİŞİMCİSİ’’ ÖDÜLÜ MİNE TAŞKAYA’NIN

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Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Bilişim Sektörü Kadın Girişimcisi’’ ödülünün sahibi olan GTech Kurucusu ve Genel Müdürü Mine Taşkaya ödülünü ünlü oyuncu Vildan Atasever’den aldı.

Taşkaya ödülünü alırken;’’ Böylesine anlamlı bir ödülü aldığım için bu gece çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. 18 yıl önce benim hayallerimle başlamış olan Gtech’in hikayesi aslında benim hayallerime ortak olan, benimle omuz omuza bu günlere kadar gelen sevgili ortaklarıma, iş arkadaşlarıma ve de Gtech ailesine teşekkürü bir borç bilirim. Onlar sayesinde buradayım. Tabi ki sevgili ailemde destekleriyle unutulmaz. Ben bu ödülünün, hayallerinin peşinden koşmak için cesarete ve desteğe ihtiyacı olan kız çocuklarına ve kadınlarımıza ilham vermesini diliyorum’’ dedi

‘‘YILIN EN İYİ DOĞA TURİZMİ TESİSİ’’ DERGİZ TATİL KÖYÜ

‘Göğe Komşu Topraklardaki Eviniz’ sloganıyla Derla Grup’un Artvin’de hayata geçirdiği Dergiz Tatil Köyü, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın En İyi Doğa Turizmi Tesisi’’ seçildi. Ödül, Derla Grup adına yatırım ve yönetim danışmanı Gökhan Gündüz’e verildi.

Gündüz ödülü alırken’’ Bu gecede lider markaların arasında olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Derla Grup Yönetim Kurulu Başkanı Levent Dervişoğlu ve Genel Müdürümüz Gizem Dervişoğlu tarafından Artvin’e kazandırılan Dergiz Tatil Köyümüz ilk yılında bu ödüle layık görüldü, bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Göğe Komşu Topraklardaki Eviniz Dergiz Tatil Köyüne herkesi bekliyoruz’’ dedi.

‘‘YILIN BARİYER VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ MARKASI’’ ARMA KONTROL

Ulusal ve uluslararası standartlarda ürettiği Road Blocker ve Mantar Bariyer ürünleri, kamu kurumlarından tarihi mekânlara, havalimanlarından tünellere, bankalardan AVM’lere birçok alanda tercih edilen ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Arma Kontrol Sistemleri, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Bariyer ve Güvenlik Sistemleri Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketin Kurucusu ve CEO’su Koray Kartal ödülünü alırken;’’ Bu gece bizim için çok anlamlı ve keyifli bir gece. Emeklerimizin karşılığını böyle değerli bir ödülle almak bizi çok mutlu etti. Bu ödülü Arma Kontrol ailesinin tüm çalışanları adına alıyorum. Arma Kontrol Sistemleri yaşam alanlarını daha güvenli bir hala getirebilmek için bariyer sistemleri üretmekte, hatta bu akşam araçlarınızla gelirken sizi karşılayanlardan biri de bizim üretmiş olduğumuz bariyer sistemleriydi. Gecenin sonunda da sizi bariyer sistemlerimiz uğurlayacak. 13 yılda yaklaşık 4 bini aşkın müşteri portföyümüzle 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve bu daha başlangıç diyoruz’’ dedi.

‘‘YILIN KIRTASİYE OKUL VE BÜRO MALZEMELERİ MARKASI’’ ÖDÜLÜ PANDA PANO’NUN

Akıllı tahtalardan, yazı tahtalarına, mantar panolardan emaye ve mıknatıslı tahtalara kadar eğitim ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik ürünleriyle 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Panda Pano, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Kırtasiye Okul ve Büro Malzemeleri Markası’’ ödülün sahibi oldu.

Şirketin ödülünü Yönetim Kurulu Başkan Sezai Pulat alırken;’’ Bizim için önem arz eden bu ödülü almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 15 yıla yakın süredir hizmet ettiğimiz sektörümüzden aldığımız güç ve motivasyon ile 30’dan fazla ülkeye yapmış olduğumuz ihracatımız ile emeğin, inanmanın, çalışmanın kalitenin ve hizmetin sonucunda başarıya ulaşıp bu ödülü bize layık gördükleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızla ben değil biz olmanın ödülünü yönetim kurulum ve tüm çalışan arkadaşlarımız adına alıyorum’’ dedi.

‘‘YILIN HASAR YÖNETİM VE DANIŞMANLIK MARKASI’’ GRUP MERKEZ HASAR

Deprem, yangın, iş yeri ve trafik kazaları gibi sigorta kapsamında oluşan her türlü zararın giderilmesi adına hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti sunan Grup Merkez Hasar, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Hasar Yönetim ve Danışmanlık Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Türkeş KOCABEY ödülünü alırken;’’ Bizler Ankara’dan buraya geldik. 2006 yılında yani bundan yaklaşık 13 yıl önce ülkemizde önemli derecede eksikliği hissedilen deprem, yangın ve tüm sigortalar kapsamında oluşan hasarların tasfiyesi işlemini Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz diyerek başladık ve bugünlere geldik. Bugün itibarıyla ülkemizin neredeyse tamamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizi bu ödüle layık gören bu müstesna gecede bizi bir araya getiren tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN EN İYİ EĞİTİM VEREN KURUMU’’ ÖZEL ÇERKEZKÖY GÜLERÇİN EĞİTİM KURUMLARI

Kimya Sektöründe yatırımları olan eğitim gönüllüsü, işadamı Sait Bülent GÜLERÇİN tarafından 2009 yılında sektöre kazandırılan Özel Çerkezköy Gülerçin Eğitim Kurumları, kurulalı henüz kısa bir süre olmasına rağmen adını Türkiye’nin En İyi Eğitim Veren Kurumları arasına yazdırmayı başararakTürkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde ‘‘Yılın En İyi Eğitim Veren Kurumu’’ ödülü almaya hak kazandı.

Gecede ödülü alan okulun Kurucusu İşadamı Sait Bülent GÜLERÇİN;’’ Bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ödülü almamda emeği geçen okulumuzdaki öğretmenlerime ve Yöneticimiz Ömer beye, diğer şirketimdeki çalışanlarım ile büyük destekçim olan aileme çok teşekkür ediyorum’’ dedi.