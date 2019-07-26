Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu

Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı geceye katılımın çok yüksek olduğunu belirten Strong Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek ‘‘Kısa sürede organize ettiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni her yönüyle muhteşem oldu. Törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, yorgunluğumuzu hafifletti. Gördüğümüz ilgi 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız törenimiz için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak’’ dedi.

Törenin düzenlenmesine büyük katkı sağlayan TARBİGEM Genel Başkan’ı Fuat Kukut ‘‘Türk ekonomisinde fark yaratan, liderliğe koşan başarılı markalarının yanında sanat dünyasının önemli isimlerinin ödüllendirildiği Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’ne destek vermekten oldukça mutluyuz. Böylesi zor bir dönemde iş ve sanat dünyasına verilen ödüllerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve ödül alan markaları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Törende, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle ‘’Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’’ ödülünü Murat Ünalmış, ‘‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’’ ödülünü ise Hercai dizinde Reyhan karakterine hayat veren Ebru Şahin aldı.

Sinan Çalıkoğlu’nun ‘‘Yılın En İyi Komedi Oyuncusu’’ ödülünü kucakladığı törende, Furkan Palalı, ‘‘Yılın En İyi Romantik Komedi Oyuncusu’’, Burak Serdar Şanal ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu’’, Vildan Atasever ‘‘Yılın Başarılı Kadın Oyuncusu’’, Murat Kekili ‘‘Türk Rock Müziğine Katkı Ödülü’’nü aldı.

’’YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI’’ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ CELAL GÖKÇEN

Plastik, metal, inşaat, enerji, madencilik, gıda, medya, turizm, tarım gibi alanlardaki yatırımlarıyla fark yaratan Gökçen Şirketler Grubu’na son olarak Alman uçak fabrikası Aquila’yı satın alarak dahil edenGökçen Group Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Girişimci İş Adamı’’ ödülüne layık görüldü.

Gecede ödülünü alan Celal Gökçen;’’ Bu ödüle bizi layık görenlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bana yani 5. nesile el veren babama ve anneme teşekkürlerimi iletmek isterim. Tabi bunun yanında senelerdir benle birlikte olan, bu başarının arka planında bulunan iş arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

’’YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN GİYİM MARKASI’’ JOIN US

Uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesini moda severlerle buluşturmaya devam eden Join Us, en şık ve trend kadın kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa’nın en büyük triko üretim tesisine sahip olan şirket, özgün tasarımlarıyla kadın giyim modasına yön vermeye devam ediyor

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Giyim Markası’’ ödülünün sahibi Join Us oldu. Şirketin Kurucusu Ebru Çankaya ödülünü alırken;’’ Öncelikle bu ödül gecesinde olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Ben bu ödülü öncelikle Murat Balkuv için aldığımı söylemek istiyorum, bana inandığı ve güvendiği için. Biz çok eski bir triko firmasıyız,50 yıllık bir geçmişimiz var. Bir karar aldık ve ne kadar yatırım yaparsak yapalım markalaşmadan bu iş olmaz dedik. Çok kısa bir sürede bir marka yaratarak çok güzel bir yere geldik. Bize inan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu başarının mimarı olan ekibime de çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

’’YILIN JENERATÖR MARKASI’’ İŞBİR ELEKTRİK

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme vakfının bir kuruluşu olan İşbir Elektrik, Türkiye’nin ilk jeneratör ve alternatör fabrikası olarak yerli katkı payı en yüksek jeneratör üreticisi olarak sektördeki başarısını sürdürüyor.

Emekli Albay Burhan Özgür’ün genel müdür olmasıyla birlikte adeta altın çağını yaşamaya başlayan İşbir Elektrik, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘’Yılın Jeneratör Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketin ödülünü alan Genel Müdür Burhan Özgür;’’ Aziz Türk milletinin vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olan İşbir adına bu ödülü almaktan son derece onur ve gurur duyuyorum. Şu anda ülkemizin içerisinde bulunduğu zor durumda kahramanca mücadele eden Türk askerinin jeneratör ihtiyaçlarını karşılamaktan da son derece mutluyuz. Tüm ekibime başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Her şey Türkiye için…’’ diyerek ödülünü aldı.

’’YILIN FİNANS SEKTÖRÜ KADIN LİDERİ’’ MEKSA YATIRIM’DA Kİ BAŞARISIYLA VESİLE ŞARLIOĞLU’NUN OLDU

Uzun yıllar CEO’luğunu ve Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürdüğü Meksa Yatırım’ı sektörünün ilk sıralarına taşıyarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların tercih ettiği bir yatırım danışmanlık şirketine dönüştürerek sektörün en iddialı kurumlarından biri haline getiren Vesile Şarlıoğlu, Türkiye Lider Marka Ödüllerinde ’’Yılın Finans Sektörü Kadın Lideri’’ ödülünün sahibi oldu.

Törende şıklığı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çeken, Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su arasında gösterilen Meksa Yatırım CEO’su Vesile Şarlıoğlu;‘‘ Bu ödülü ekibim adına alıyorum, onların sayesinde bu noktadayım. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN ENERJİ SEKTÖRÜ GİRİŞİMİ’’ SMARTPULSE

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde‘‘Yılın Enerji Sektörü Girişimi’’ ödülü SmartPulse’ın oldu. Enerji santralleri ve enerji tüketicileri için bulut tabanlı akıllı enerji maliyet ve enerji ticareti yönetimi çözümleri sunan Dijital Enerji Yönetimi Platformu SmartPulse’ın ödülünü şirketin Genel MüdürÖnder Akar aldı.

Önder Akar;’’Burada olmaktan ve bu değerli ödüle sahip olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere teknoloji ve yazılım bütün sektörleri dönüştürüyor. Bizde bu yolculukta enerji sektörünü dönüştürmeye kendimizi adadık ve yola çıktık. Oldukça iyi gidiyoruz, bizim bu hayalimize inanan Sn. ortağımız Deniz Türkkan’a ve özellikle hayalimizi gerçekleştirmek için emek sarf eden tüm ekibimize teşekkür ediyorum ve bu ödülü kendilerine armağan ediyorum’’ diyerek ödülünü aldı.

’’YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE KATKI’’ ÖDÜLÜ MUTLULAR GRUBUN

Türkiye’nin en büyük çeltik üreticileri arasında yer alan Mutlular Grup, tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülmesi adına Balıkesir Gönen’de 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği biyokütle enerji santraliyle Türkiye Lider Marka Ödülleri Törenin de ’’Yenilenebilir Enerji Sektörüne Katkı’’ ödülüne layık görüldü.

Ödülü alan Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu;’’ Bu organizasyonda emeği geçen ve bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘‘YILINEN İYİ CALL CENTER MARKASI’’SİTE TELEKOM

İstanbul, Kars, Ağrı ve Iğdır’da bulunan 4 merkeziyle çağrı merkezi sektöründe sunduğu kalite odaklı hizmetin yanı sıra Doğu Anadolu bölgesinde açtığı merkezlerle bölge ve ülke istihdamına ciddi bir katkı sunan Site Telekom, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘YılınEn İyi Call Center Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülü alan Site Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun;’’2008 yılında başlayan serüvenimiz bugün İstanbul, Kars, Ağrı ve Iğdır’da bulunan merkezlerimizde bulunan bini aşkın personelimizle devam ediyor. Ülkemizin ekonomisine ve gençlerimizin istihdam edilmesine katkı sunuyoruz, bundan sonra da aynı kararlılıkla gençlerimizin istihdamı için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Bu ödülü almamızda emeği geçen bini aşkın yol arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum’’ diyerek ödülünü aldı.

‘‘YILIN HAYVAN SAĞLIĞI MARKASI” ÖDÜLÜ ZOETİS’İN

Dünya Hayvan Sağlığı alanında sektörün global oyuncularından biri olan Zoetis, Dünya çapında 10.000’den fazla çalışanı ile 100’den fazla ülkede 25 üretim tesisi ve 300’den fazla üretim hattı ile 8 farklı hayvan türüne yönelik ürünler sunmaya devam ediyor.

Sektöre sunduğu katkı ve başarısı ile Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Hayvan Sağlığı Markası” ödülünün sahibi olan Zoetis’in ödülünü Şirketin Türkiye – Ortadoğu Bölge Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Hakan Eras aldı.

Hakan Eras;’’ Öncelikle bu güzel ödülü bize layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu sene hayvan sağlığı kategorisi ilk bildiğim kadarıyla, dolayısıyla bu ilk ödülü almak bizim için son derece önemli ve gurur verici. 65 senedir Türkiye’deyiz ve bu güzel ülke için üretiyoruz. Şu anda da harika bir ekiple çalışıyoruz. Ben bu ödülü o harika ekip ve onların ailelerine ithaf ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞİRKETLER GRUBU’’ ÖDÜLÜ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 2 DEV YATIRIMLA AYDIN UÇKAN ŞİRKETLER GRUBU’NUN

İş dünyasının, özellikle de kozmetik sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim olan Aydın Uçkan; yatırım yılı ilan ettiği 2019’da Avrupa’nın en büyük üç firması içinde yer alan Multipak Ambalaj ile piknik malzemeleri ve kullan at ürünlerinde yükselen bir değer olan Ece Piknik şirketlerine yatırım yaptı.

Bu 2 dev yatırımla Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın En iyi Çıkış Yapan Şirketler Grubu’’ ödülünü alan Aydın Uçkan;’’ Tek kullanımlık sofra takımlarından, plastikten kâğıda kadar Türkiye’de ilk defa üretim yapan şirketler topluluğuyuz. İnsanların hayatlarını kolaylaştırıyoruz ve aynı zamanda çevreye de çok saygılıyız. Deterjan kullanmıyor, suyu da kirletmiyoruz… Sizden de rica ediyoruz lütfen kullandığınız atıkları atmanız geren yerlere atınız’’ dedi.

‘‘YILIN HAVACILIK-SAVUNMA DANIŞMANLIK-EĞİTİM MARKASI’’ KDEDEC DANIŞMANLIK

TAI, ASELSAN, TURKISH TECHNIC, CES COMPOZIT gibi savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren şirketlere AS9100 Kalite Yönetim Sistemleri kuran, kalifiye eleman yetiştirilmesi için danışmanlık ve eğitimler veren Kdedec Danışmanlık, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde ‘‘Yılın Havacılık-Savunma Danışmanlık-Eğitim Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan Kemal Ciyrak;’’ Ülkemiz kalite konusunda lisesi ve üniversitesi olmayan bir ülke. Savunma ve havacılık sanayisinde yatırım yapmış, bu ülkeye destek veren şirketlere bizde bu sistemi kurarak bu alandaki belgeleri almaları için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aldığımız bu ödülün değeri ve kıymeti çok önemli bizim için. Bize bu değeri ve ödülü veren herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ MARKASI’’ÖDÜLÜ NETAFİM’İN

1965 yılında daha sürdürülebilir bir gelecek için kurulan ve bugün dünya çapında 29 iştiraki, 17 üretim tesisi ve 4.300 çalışanıyla, akıllı damla ve mikro sulama çözümleri konusunda dünya genelinde lider şirket konumundaki Netafim, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Akıllı Sulama Sistemleri Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Gecede şirketi adına ödülü alan Genel Müdür Pınar Parmaksız;’’ Kurulduğumuz 1965’ten bu yana temel misyonumuz çiftçilerimizin su ve enerji gibi kısıtlı kaynakları daha az kullanarak daha fazla verim almalarını sağlamak. Bu bağlamda akıllı sulama çözümleri üretiyoruz. Bu çabamızın bugün bu anlamlı ödülle taçlandırılıyor oluşundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu ödülü; markamızı en iyi şekilde temsil eden değerli bayilerimize, şirketimizin bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Asya Pasifik Başkanımız Ofer Oveed’e ve en önemlisi bu ödülün asıl sahibi olan Netafim Türkiye ekibine ithaf ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN ÇELİK KAPI MARKASI’’PORTAL ÇELİK KAPI

‘‘Dünyaya Açılan Kapı-Portal Çelik Kapı’’ sloganıyla Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa gibi dünyanın pek çok ülkesinde geniş ürün yelpazesiyle global bir çelik kapı markası olmayı başaran Portal Çelik Kapı, üstün üretim teknolojisi ve yenilikçi ürünleriyle Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Çelik Kapı Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketin ödülünü alan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler;’’ Bu anlamlı ve güzel ödülü emeğini hiçbir zaman esirgemeyen 120 kişilik emekçi kardeşlerim adına alıyorum. Bu ödülü bize layık gören herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ MARKASI’’ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE YATIRIMLARIYLA SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ’NİN

İnsanların daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi vizyonuyla 2014 yılında Sakarya’da organik gübre üretimiyle çalışmalarına başlayan Süpersol, 2017 yılında İzmir’de hayata geçirdiği son teknoloji tesisleriyle sektöründeki konumunu daha da güçlendirdi.

Sektöre sunduğu katkı ve Ar-ge yatırımlarıyla Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde‘‘Yılın Tarımsal Biyoteknoloji Markası’’ seçilen Supersol Biyoteknoloji’nin ödülünü alan Eralp POLAT;’’ Kurucu ortağımız Rafel De Toledo’ya ve şirketimizin diğer ortaklarına Türkiye’ye, Türk tarımına ve Türk çiftçisine gelecek nesillere daha iyi topraklar ve daha sağlıklı bir nesil bırakmak adına bu yatırımı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum ve bu ödülü onlar adına alıyorum’’ dedi.

‘‘YILIN KİTABEVİ & KIRTASİYE MAĞAZASI’’ ÖDÜLÜ KIDEMLİ’NİN OLDU

Pendik, Güzelyalı, Bağcılar ve Sefaköy olmak üzere 4 merkez şubeyle hizmet veren, İstanbul'un en büyük kitabevi konumundaki Kıdemli Kitabevi & Kırtasiye, kitapseverlerin aradığı tüm kitapları en uygun fiyata bir arada bulabileceği mağazalarında, keyifli bir alışveriş ortamı sunuyor

Sınav kitapları, okula yardımcı kaynak kitaplar, roman, çocuk kitapları, kırtasiye ve teknoloji ürünleri, oyuncak, ofis ürünleri gibi 100 binin üzerinde ürün çeşidiyle hizmet veren Kıdemli Kitabevi & Kırtasiye, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Kitabevi & Kırtasiye Mağazası’’ ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selim VARICI;’’ Bundan 20 yıl önce ilk şubemizi açtığımızda sloganımız herkes kitap okusun oldu. Amacımızda Türkiye’de eğitime katkı sağlamak ve kitapseverlerin sayısını arttırmaktı. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul’un en büyük kitabevi olarak Bağcılar, Pendik, Sefaköy ve Güzelyalı olarak 4 merkez şubemizle hizmet veriyoruz. İstanbul’un en büyük kitabevini İstanbullu kitapseverlerle buluşturduk. Amacımız içinde kütüphanesi ve çocuk oyun alanları olan dünyanın en büyük kitabevini de Türkiye’mize kazandırmak olacaktır. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

‘‘YILIN EĞİTİM SEKTÖRÜ KADIN LİDERİ’’ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ MELİS KURTEL EMİN

İzmir-Urla’da Bademler Köyü’nde, 8 bin metrekarelik bir bahçe içinde kurduğu kolej ile öğrencilere doğayla iç içe, hayvan ve bitkilerle etkileşim kurabileceği bir eğitim imkanı sunan Bademler Köyü Koleji Kurucusu Melis Kurtel Emin,eğitim sektörüne getirdiği farklı bakış açısı nedeniyle ‘‘Yılın Eğitim Sektörü Kadın Lideri’’ödülüne layık görüldü.

Gecede ödülünü alan Melis Kurtel Emin;’’ Bu ödülü tek başıma kabul edemem, çünkü çok büyük bir ekip var arkamda. Ailem en büyük destekçim, onların sayesinde zaten bu okul hayata geçti. Bademler Köyü ve Aydınlık halkı okulumuza sahip çıktılar, onların sayesinde güçlenebildik. Okul müdürümüz çiğdem kanmış kendisi Montessori Uygulayıcısı aynı zamanda okulda. Aynı enerjiyi paylaşarak çok güzel şeyler yapıyoruz beraber. Bizim okulumuz çocukların sevgiyle eğitildiği bir ortam bu bizim olmazsa olmazımız çünkü her çocuk çok özel ve Maria Montessori’nin de söylediği gibi dünyayı değiştirmeye çocuk ile başlamalıyız. Çünkü sevgi ile eğitilen çocuk ancak o zaman dünyaya barışı getirebilir’’ dedi.

Celal gökçen, Join Us, İşbir elektrik, meksa yatırım, smart pulse, mutlular grup, site Telekom, zeotis, aydın uçkan, Kdedec Danışmanlık, netafim, portal çelik kapı, süpersol, kıdemli kitap evi, bademler köyü koleji