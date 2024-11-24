Türkiye-Mısır ortaklığı etkisini gösterdi! Bölgede köklü değişiklik

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ankara ziyareti sonrası Türkiye-Mısır ilişkileri yabancı basında yer alan analizle ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 4 Eylül'de Ankara'ya yaptığı ziyaretin Mısır-Türkiye ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Ziyaretin, özellikle Kuzey Afrika ve Afrika Boynuzu olmak üzere bölge genelinde yankı bulan sonuçlarının olduğu vurgulandı.

BÖLGEDE TÜRKİYE-MISIR ORTAKLIĞI ETKİSİ

Makalede, "Gazze savaşının iki büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkesi arasındaki bu yakınlaşma üzerindeki etkisini inkar etmek de zor olacaktır. Mısır ve Türkiye, İsrail gücünü dengelemek ve müzakere yeteneği kazanmak için birbirleriyle anlaşmaları gerektiğini açıkça anlıyorlar" denildi.

Yenilenen iş birliğinin bu aşamasının ilk somut sonuçlarının Libya'nın siyasi dinamiklerinde etkisini gösterdiğinden bahsedildi. Türk-Mısır ilişkilerindeki yumuşamanın büyük ölçüde Libya'da hissedildiğinden söz edildi.

Mısır ve Türkiye arasındaki Somali'deki gelişen iş birliğinin Libya kadar önemli olduğuna işaret edilen analiz yazısında, "Mısır ve Türkiye, büyük süper güçlerin onayından bağımsız hareket ederek, alt bölgesel düzeyde siyasi dinamiklerdeki bu değişimleri fark ediyor. Pragmatik ekonomik ve jeopolitik çıkarlar tarafından yönlendirilen bu ortaklık, aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gelişen siyasi manzaraya ilişkin daha derin bir anlayışı da yansıtıyor. Mısır ve Türkiye şu anda bölgesel meselelerde daha güçlü bir konum oluşturmak için birlikte çalışıyorlar ve birlikte etkili bir şekilde çalışma kabiliyetlerinin hem MENA bölgesi hem de bir bütün olarak Afrika için geniş kapsamlı etkileri olabilir. Bu eğilimin devam edip etmeyeceği veya değişmeye mahkûm olup olmayacağı, çok kutuplu dünya hakkında çok şey anlatacak" ifadeleri yer aldı.