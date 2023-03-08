Türkiye Mısır'a fark attı! Bölgeye Türk imzası

Açılışını pazar günü Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin gerçekleştirdiği fuarda yaklaşık 200 yerli ve yabancı firma faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk firmalarının bu seneki toplam katılımının münferiden gelenlerle 44'e ulaştığını söyledi.

Yılmaz, "İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından bu fuara katılımı önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda fuarlara katılımın daha artmasını, her alanda olduğu gibi ilişkilerin ticari alanda da ilerlemesini temenni ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE MISIR'A FARK ATTI! BÖLGEYE TÜRK İMZASI

Fuar organizatörü Mesut Akpınar, fuara İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Gaziantep gibi şehirlerden de yoğun katılım olduğunu söyledi.

Libya'nın birçok Türk firması için yeniden önemli bir pazar haline geldiğini vurgulayan Akpınar, "Spesifik olarak gıda ve gıda teknolojileri üzerine yapılan bir fuar. Bu sene dördüncüsü düzenleniyor. Sürekli gelen birçok da firmamız var." dedi.

İlk yıllarda fuara Türkiye'den 8-10 civarında firmanın katıldığını, geçen sene sayının 20'ye yükseldiğini aktaran Akpınar, bu sene ise sayının 40'ın üzerine çıkmasının kendilerini ciddi anlamda sevindirdiğini ifade etti.

Libya'da bazı şeylerin eskisine göre daha oturmuş, daha iyi olduğunu ve bu istikrarın umut vadettiğini kaydeden Akpınar, "Libya'nın büyük firmalarının da Türk firmalarıyla işbirliği yapması bizim ihracatımıza çok ciddi bir katkı sağlıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN MİHENK ÜRÜNÜ KURU KAYISI LİBYA'DA

Fuarın Türk katılımcılarından Elif Nazan Yontan, kuru yemiş ve kuru meyve üzerine ihtisaslaşmış, üretici kimliği de olan bir firma olduklarını ve hem ithalat hem de ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bu topraklarda işbirliği yapabileceğimiz firmalarla beraber olmaktan çok mutluyum. Ülkeler arasındaki o dirayeti korumak, sağlıklı işbirlikleri ve anlaşmalar sağlamak için burada olmaktan keyif alıyoruz." diyen Yontan, Libya'da çalıştıkları firmalarla özellikle ayçiçeği, patlamış mısır ve Türkiye'nin mihenk ürünü olan kuru kayısı satışı yaptıklarını aktardı.

Libya'daki müşteri sayısının düşük görülmemesi gerektiğinin altını çizen Yontan, firmaların piyasaya girip imaj ve varlıklarını etkin kılmaları gerektiğine işaret etti.

"EN BÜYÜK MÜŞTERİMİZ LİBYA VE CEZAYİR"

Ambalaj firması temsilcisi Hüseyin Kaba ise, daha önce de Libya'daki fuarlara katıldıklarını, salgın nedeniyle ara verdiklerini ancak son 2 yıldır tekrar Libya'ya geldiklerini söyledi.

Kağıt ve esnek ambalaj ürettiklerini belirten Kaba, şunları kaydetti:

"Libya'nın en büyük un üreticileri bizimle çalışıyor. 1, 5 ve 10 kiloluk un torbaları yapıyoruz. Son iki yıldır güvenle katılıyoruz. Hiçbir sıkıntımız olmuyor. Geçen yıl çok olumlu bir fuar gerçekleştirdik. Bu yıl da gördüğüm kadarıyla çok daha fazla firma katıldı. En büyük müşterimiz Libya ve Cezayir."

Bugün sona erecek fuara en fazla Türkiye'den katılım olduğu, ikinci sırada ise Mısır firmalarının yer aldığı belirtildi.

Fuara Fas, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi Arap ülkelerinin yanı sıra İtalya ve İspanya'dan da firmalar katılıyor.