Türkiye, ''modern İpek Yolu'nun'' e-lojistik merkezi olacak

AA 10 Mayıs 2020 Pazar 11:41 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 11:50

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çin’in başlattığı “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin modern İpek Yolu’nun bir devamı olduğunu, Türkiye’nin de bu çalışmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çin’den başlayan proje için ülkede 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkiyat yapabilecek bir altyapı kurduklarını belirten Gül, "Projenin batı tarafında yer alan Avrupa’da da altyapımızı hazırladık. Avrupa Birliği içerisinde 7 adet depo ve dağıtım merkezi için çalışmamızı yaptık. Türkiye ve Orta Doğu-Kuzey Afrika hattında var olan dağıtım merkezlerini daha da geliştirdik." diye konuştu.

Gül, sektördeki 45 yıllık tecrübeleri sayesinde "Tren ve TIR Taşımacılık Modeli"ni hayata geçirdiklerini kaydederek, "Türkiye’nin de dahil olduğu ve ülkesel olarak 100 milyar dolarlık bir ticareti kapsayan bu ağ önemli bir çalışma olacak ve Türkiye'yi dünya için daha önemli hale getirecek." değerlendirmesinde bulundu.



- "Türkiye e-lojistik alanında da merkez olacak"

Erkan Gül, yeni nesil lojistik sistemi olan e-lojistik sayesinde, e-ticaret tarafını da artırarak hem Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayacaklarını hem de genç nüfusa yeni bir ek kazanç kapısı açacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihi proje için oluşturduğumuz ağ, dünya ticaretinin 4’te 3’üne ulaşacak bir coğrafyada yer alıyor. Yıllık 1 trilyon doların üzerinde olan projenin bir organizasyon ağına dahil oluyoruz. Şu anda Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz. Dünyanın tam merkezinde Türkiye’yi dev bir lojistik hub olarak değerlendireceğiz. Böylece, Türkiye e-lojistik alanında da merkez olacak. Bu proje ülkemizde bugüne kadar cirosal anlamdaki en büyük proje olabilir."

- “KOBİ’lere maliyet ve zamandan tasarruf sağlayacağız ”

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gül, Çin’den veya Avrupa'dan getirilen yükleri adrese teslim gerçekleştirdiklerini belirterek, depolamada da 1 haftaya kadar ücretsiz hizmet verdiklerini dile getirdi.

Gül, “Bu hizmeti sadece Türkiye’de değil İtalya, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Slovenya, Irak, İran, Katar gibi faal olarak bulunduğumuz ülkelerde de veriyoruz. Bu hizmetle Türkiye’deki KOBİ’lere önemli bir lojistik avantajı vereceğiz. Böylece ihracat ve ithalat konusunda daha cesur olmalarının da önü açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin’den ürün satın alan KOBİ’lerimiz ürününü direkt Türkiye'ye veya Londra’ya sattığı zaman, biz bu ürünü Çin’den kapı teslimi alarak Londra’ya kapı teslimini yine özel parsiyel servis olan PaletX ile 17 günde tek fiyat uygulaması altında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanan Gül, Ali Baba Group ile yapmış oldukları yeni anlaşma ile artık herkesin online siparişlerini kendileri üzerinden getirebileceklerini bildirdi.

Yeni uygulamayla havayolu taşımacılığına göre yüzde 75 daha uygun, deniz taşımacılığına göre yüzde 50 daha kısa sürede bir zaman ve maliyet tasarrufu söz konusu olacağını vurgulayan Gül, uygulamanın şirketlerin yıllık lojistik maliyet giderlerinde yüzde 25 tasarruf sağlayacağını belirtti.