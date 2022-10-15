Türkiye-Moğolistan İş Forumu Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye-Moğolistan İş Forumu, başkent Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler binasında yapılan foruma, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav, Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Bolorchuluun Khayangaa, Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Erdene Bat-Ulzii, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (MNCCI) Başkanı Amartuvshin Otgondavaa ile davetliler katıldı.

Burada konuşan Yavuz, küresel ekonominin zor bir dönemden geçtiğini, güçlü uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özel sektörün güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yavuz, şunları aktardı:

"Zira çağımızda ülkelerin esas gücü, özel sektörlerinden geliyor. Türkiye ekonomisinin gücü ve dinamizmi de özel sektöre dayalıdır. Bu sayede, İtalya ile Çin arasında en büyük sanayi üretim kapasitesini kurduk. En büyük sanayi ürünü ihracatını yapan, girişimci bir ülke haline geldik. Pek çok sektörde, otomotiv, beyaz eşya, konfeksiyon başta olmak üzere Avrupa'nın ana tedarikçisiyiz. AB'nin kendi dışında, en çok otomobil ithal ettiği ülkeyiz."

Yavuz, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili ticaret hacminin büyüdüğünü, geçen yıl ikili ticaretin yüzde 45 arttığını ve bu artışın bu yıl da devam ettiğini dile getirdi.

Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile dün görüştüğünü belirterek, bu görüşmenin başarılı geçtiğini, tarafların birçok konuda mutabık kaldığını söyledi.

TÜRKİYE-MOĞOLİSTAN ARASINDA HAVACILIK ALANINDA SERBESTİYET

İş forumunun iki ülkenin ekonomik ilişkileri için önemli olduğunu belirten Gombojav, Türkiye-Moğolistan arasında havacılık alanında aşamalı bir serbestiyet gerektiğini kaydetti.

Gombojav, Türklerin atalarının yurdu olan Moğolistan'a ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getirerek, hayvancılık alanında iki ülkenin iş birliği görüşmeleri yaptığını, iki ülke arasında ticari ve ekonomik alanlarında fırsatların bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin Doğu-Batı arasında çok önemli bir köprü vaziyeti gördüğünü ifade eden Gombojav, iki ülke arasındaki ticaret hacminin sürekli arttığını söyledi.